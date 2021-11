La promesa de Pitingo tras su ingreso por una neumonía mal curada

Pitingo vuelve a casa. Diez días después de su ingreso en un hospital de Madrid a consecuencia de una infección que no se curó bien, el artista por fin ha recibido el alta. Una feliz noticia para el cantante, que está deseando retomar su actividad profesional. Tanto es así, que tiene previsto ofrecer en los próximos días un total de tres conciertos antes de iniciar su nueva aventura.

A su salida de la clínica, el músico no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la agencia Gtres, a quienes ha contado cómo se encuentra. Muy abrigado, pero con buen aspecto, Pitingo se ha mostrado encantado de poder volver a casa por fin después del susto inicial.

“Gracias a Dios estoy muy bien, con ganas de ponerme ya con los conciertos”, ha dicho. El artista ha declarado que ha sido una situación complicada: “por lo visto llevo arrastrando una neumonía bilateral desde que pasé el coronavirus el año pasado”, ha asegurado. El cantante ha hecho una promesa a su salida del hospital: “voy a dejar de fumar por completo y a llevar una vida más sana”, ha explicado. Pitingo se encuentra en este momento con mucha energía y ansioso por volver a las tablas: “salgo curado, he estado ya diez días de reposo y me encuentro bien”, ha recalcado.

El artista va a cruzar el charco durante un tiempo con el objetivo de trabajar mano a mano con el compositor Manuel Alejandro y el productor Rudy Pérez. Un proyecto que comenzará el 27 de diciembre, cuando se mude a Punta Cana con toda su familia, no sin antes despedirse por todo lo alto del público español.

Fue el pasado 1 de noviembre cuando el cantante tuvo que ser ingresado de manera urgente a consecuencia de una deshidratación severa: “perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre”, explicaba Pitingo en sus redes sociales. Unos días más tarde, en una conexión con el programa Espejo Público, el cantante reveló que no se trataba de coronavirus y confirmó que había perdido bastante peso debido a una bacteria intestinal, que le generó un cuadro bastante complicado: “es una bacteria intestinal que luego se me ha pasado al pulmón, que me generó una neumonía y… fastidiadísimo. He estado una semana muy fastidiado, ahora estoy bastante bien, y ya la neumonía está controlada y la bacteria, también”, recalcaba.

Un bache que le ha llegado en un momento complicado, ya que incluso se ha visto obligado a celebrar su 41 cumpleaños en el centro hospitalario, aunque ya entonces ofreció buenas noticias a sus fans: “he cumplido años en muchos sitios del mundo, pero jamas en un hospital, quizás sea una señal de Dios recordándome lo importante que es la salud. A principios de semana estaré en casita con los míos y preparado para los conciertos, estoy deseando subirme al escenario y cantaros”, aseguró.

Aunque fue a principios de noviembre cuando el artista tuvo que ser ingresado, lo cierto es que esa no había sido su única visita al hospital: “estaba con fiebre días antes y vine a urgencias y me dijeron que era una bronquitis. Me mandaron para casa y resultó ser más grave de lo que pensaba”, aseguró el músico, que ha estado en permanente contacto con sus seguidores durante este tiempo.