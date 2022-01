La prueba de la buena relación que existe entre Julio Iglesias Jr. e Íñigo Onieva

Los planes familiares siempre son una de las opciones favoritas de los rostros conocidos. Sus ajetreadas agendas y proyectos laborales hacen que sea prácticamente imposible reunirse con sus seres queridos a lo largo del año, motivo por el que aprovechan vacaciones o momentos puntuales para protagonizar estampas familiares de lo más esperadas por sus seguidores.

Este ha sido el caso de los Preysler. Después de haber pasado una Navidad protagonizada por los reencuentros en Miami, ha sido hace tan solo unas horas cuando Tamara Falcó ha hecho pública una imagen y un boomerang en los que aparece junto a su pareja y algunos amigos y familiares rodeando una enorme mesa. Destacaba en esta instantánea la presencia de Julio Iglesias Jr, que al parecer habría dejado su residencia de Miami de manera temporal para aprovechar y viajar hasta la capital y conocer así al hombre que ha conseguido ocupar el corazón de su hermana Tamara. Y es que pese a que ya lleva casi un año y medio con su pareja, Falcó no había encontrado la oportunidad perfecta para hacer la presentación oficial entre Íñigo y su hermano Julio José, y como no podía ser de otra manera, el cantante no podía esperar más y ha sido él mismo quien se ha presentado en la capital para llevar a cabo este primer encuentro.

A priori, todo apunta a que la conexión entre Julio José y el novio de su hermana ha sido instantánea, convirtiéndose ambos en los protagonistas del boomerang de Tamara mientras se chocaban los puños en señal de buena sintonía. Un suceso al que la ganadora de MasterChef Celebrity tituló como: “Es un asunto de familia”, recibiendo la aprobación inmediata de su novio con una retahíla de corazones a través de comentarios.

Todo apuntaba a que sería durante esta Navidad cuando Onieva se uniera a la “tradición Preysler” y viajara junto a Tamara para encontrarse con los familiares de esta. No obstante, estos planes daban un giro de 180 grados al darse a conocer que Íñigo se decantaba por viajar junto a amigos a la República Dominicana, poniendo así tierra de por medio con la marquesa de Griñón y haciendo que estas presentaciones tuvieran que posponerse aún más. No obstante, la hija de Isabel Preysler no dudó en reencontrarse con su novio para dar la bienvenida al Año Nuevo a golpe de unas playas paradisiacas en las que la pareja posó y disfrutó de lo poco que quedaba de Navidad en aquel momento.

Después de haber tenido lugar el encuentro entre Julio Iglesias Jr e Íñigo Onieva, se espera que tanto el empresario como la marquesa de Griñón den continuidad a los planes profesionales que tenían previstos. El diseñador continúa inmerso en sus negocios dentro del mundo de la noche, mientras que hace tan solo unas semanas, Tamara se convertía en el centro de atención de la Gran Vía de Madrid en la firma de su libro Las recetas de casa de mi madre.