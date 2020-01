La prueba que confirma que Adara esperará a Gianmarco hasta su salida de ‘El tiempo del descuento’

Adara ha decidido apostar por Gianmarco, o por lo menos eso es lo que dejan intuir los detalles que la concursante ha ido dejando poco a poco tras su salida de ‘El tiempo del descuento’. Tras la declaración de amor una vez fuera del concurso, las redes sociales de Adara han dejado ver que el italiano está muy presente para ella. Ahora ha publicado la prueba de que va a esperar a Gianmarco hasta que él salga de ‘El tiempo del descuento’.

La estancia de Adara en ‘El tiempo del descuento’ fue corta pero muy intensa. Durante ese tiempo, la concursante y Gianmarco hicieron un intercambio de regalos para recordarse mutuamente sus sentimientos. Adara optó por dejarle al italiano un oso de peluche con su perfume en el armario. Por otro lado, Gianmarco también le metió su cazadora favorita, también con su perfume, en la maleta a la madrileña para que ella la tuviera durante el tiempo que estuviera fuera. Una cazadora que Adara ya ha estrenado.

Adara ha realizado una sesión de fotografías para su amigo Raúl, y la concursante ha publicado en sus redes sociales una de las instantáneas por las calles de Madrid. En la imagen se ve a la joven de perfil enseñando claramente la cazadora de Gianmarco. Por si quedase alguna duda, Adara ha publicado la fotografía con un texto totalmente dirigido al italiano: «Todavía huele a ti«. Con este mensaje, deja por escrito que aún tiene presente a Gianmarco y que está esperando a su salida del concurso. La publicación se llenó de comentarios positivos entre los que destacan los de Sofía Suescun o Laura Matamoros.

Adara resuelve sus dudas

Antes del inicio de ‘El tiempo del descuento’ parecía que la relación entre Gianmarco y Adara estaba en un punto insalvable. Los concursantes tenían muchas conversaciones pendientes que les habían hecho desconfiar de sus sentimientos. Sin embargo, en el momento en que se pusieron a aclarar los malentendidos, ambos recordaron todo lo que vivieron durante su primera estancia en la casa de Guadalix de la Sierra. Incluso Gianmarco se llegó a plantear abandonar ‘El tiempo de descuento’ junto Adara después de quedarse destrozado por la salida de ella.

Adara Molinero y Gianmarco Onestini en la gala de estreno de ‘El tiempo del descuento’

En el primer programa de ‘El tiempo de descuento’ tras la salida de Adara ella dejó claro que todas sus dudas estaban resueltas. La concursante anunciaba que se iba a separar de Hugo Sierra ya que su corazón le decía otra cosa. También tuvo unas palabras muy bonitas para Gianmarco: «Yo le diría que no dude, que le quiero muchísimo, que le veo en el 24 horas y me hace sentir muy mal cuando él sufre, me gustaría abrazarle para que no siga sufriendo«. Adara ha tomado una actitud totalmente diferente a la de su salida de ‘GH VIP 7’ y su historia con Gianmarco tiene más posibilidades que nunca.