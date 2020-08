La prueba que evidenciaría la ruptura entre Lola Ortiz y Vanesa LeKlein

El pasado 11 de junio Lola Ortiz sorprendía todos seguidores con una gran noticia a través de su canal de Mtmad: tenía relación con la Dj Vanesa LeKlein, conocida por haber sido pareja de Nagore Robles. Semanas más tardes ambas aparecían juntas de nuevo en un vídeo haciendo el ‘tag de la novia’ demostrando así públicamente el gran amor que sentía la una por la otra. Ahora, dos meses después, parece que ese amor ha llegado a su fin.

No ha sido ni la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ si la Dj la que lo ha dicho públicamente igual que hicieron en su día, sino un simple movimiento en las redes sociales de ambas sería la prueba más que definitoria de que algo ha pasado. Tanto Lola Ortiz como Vanesa LeKlein han borrado todo rastro la una de la otra de sus perfiles de Instagram donde, hasta hace nada, había varias fotos de ambas juntas gritando a los cuatro vientos lo enamoradas que están la una de la otra.

Lola Ortiz hizo oficial su relación con Vanesa LeKlein en junio | Foto: Mtmad

Y no solo eso, también han dejado de seguirse. Un movimiento que podría parecer una nimiedad pero que en los tiempos que corren siempre suele ser el paso previo a una confirmación oficial por alguna de las dos partes. Por el momento, lo único que se sabe de la (ex)pareja es que ambas están disfrutando de sus vacaciones por separado: Lola Ortiz, junto a Noel Bayarri y Alberto Santana, está pasando unos días en Mojácar; Vanesa LeKlein, por su parte, pasa tiempo con su familia.

Un cambio radical totalmente inesperado teniendo en cuentas las palabras que se dedican la una a la otra un par de meses atrás. «Me gusta lo buena persona que es. Obviamente físicamente me encanta«, decía la extronista de su por aquel entonces pareja. «Lo que más me gusta de ti es que eres la persona más generosa que he conocida en mi vida«, decía la Dj.

Ambas se han dejado de seguir en las redes sociales | Foto: Mtmad

Para Lola Ortiz le hecho de conocer a Vensa LeKelin había sido «como una película» ya que «nos entendemos mucha más de lo que me he podido entender con un hombre», decía sobre su primera experiencia con una mujer como pareja. «Tiene además esa parte de amiga. Puedo contarle todo sin sentirme juzgada. Me acepta tal y como soy. Nuca me siento coaccionada». Unas bonitas palabras de amor y confianza que parecen haberse torcido en algún punto que, a juzgar por lo ocurrido, no ha acabado bien.