La pullita de Carmen Borrego a su sobrina Alejandra Rubio por Tassio de la Vega

Alejandra Rubio se ha ganado un hueco en ‘Viva la vida’ de forma indiscutibles. Es una colaboradora más, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene debido a que su vida personal forma parte de lo que se habla en el programa, sobre todo por su relación con Tassio de la Vega.

Alejandra Rubio y Tassio de la Vega durante una noche con amigos

En el programa del domingo 14 de junio de 2020 Diego Arrabal soltó en directo que Tassio de la Vega había salido por la noche por Marbella, disfrutando hasta las 05:00 horas de la madrugada y recalcando que se lo había pasado muy bien. Habló además de una chica rubia que se le habría acercado.

La hija de Terelu Campos señaló que no le preguntó lo que había hecho Tassio de la Vega porque eso era muy antiguo. «Conociéndote me extraña que no le hayas preguntado«, le soltó Carmen Borrego a su sobrina dejándola totalmente descolocada. Como es su tía, Carmen Borrego sabe perfectamente cómo es Alejandra Rubio, aunque eso no quita para que se quedara un poco cortada al escuchar las palabras de la hermana de su madre.

El enfado de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio, que dice que estuvo con su madre la noche anterior, reconoció que no es celosa y se lanzó contra Diego Arrabal tras sentirse molesta y haber recibido un mensaje de Tassio de la Vega realizando algunas declaraciones: «No me gusta que se siente aquí a Diego a contar lo primero que se pase por la cabeza«. Diego Arrabal fue reculando y comentó que esa rubia igual que vino se fue.

Alejandra Rubio durante un debate de ‘La isla de las tentaciones’

Carmen Borrego añadió que Tassio de la Vega le parecía muy educado y que le gustaba como sobrino. Eso sí, le preguntó que hasta ahora había estado ella la noche anterior, a lo Alejandra Rubio contestó que no tenía por qué responder a esa pregunta. Finalmente, al darse cuenta de que era su tía la que le preguntaba, contestó que cerró la noche a las 01:00 horas. Además, Carmen Borrego le dijo a Alejandra Rubio que no entrara en la polémicas, ante lo que Suso le espetó que había sido precisamente ella la que más había pinchado.