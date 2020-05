La pullita de Hugo a Ivana tras su ruptura en ‘SV 2020’: «Cómo se nota el final. Yo ya he ganado un concurso»

Ivana no consigue levantar cabeza. Desde que Hugo decidiera romper la relación que comenzaron al poco de arrancar ‘Supervivientes 2020’, la italiana no consigue terminar de entender ni las razones de la ruptura ni su cambio de actitud. Desde que se produjera la unificación de todos los aventureros que siguen en el reality, los encontronazos entre ellos están siendo una constante.

Encontronazos que se producen por cosas tan absurdas como cuánta leña echar o no al fuego o por cocinar o dejar de cocinar. «Cuidado con los enfrentamientos culinarios», decía Yiya al ver que la situación podía explotar. «Enfrentamientos no. Si tengo ganas de cocinar yo, cocino yo, él si tiene ganas de cocinar que cocine mañana«, decía Ivana mientras Hugo se acercaba para interesarse al escuchar su nombre.

Hugo discutiendo con Ivana y con sus compañeros / Cuatro.com

«Deja de meterme pullitas«, se quejaba el uruguayo. «No creas que hablo todo el tiempo de vos. Hablábamos de quién cocinaba. De una tontería sacar un mundo, ¡ubícate!«, espetaba Ivana pidiéndole no empezar un enfrentamiento que a ella le iba a pasar mucha factura emocional.

Hugo a Ivana: «Cómo empieza a apuntar el final»

«No te mereces que te hable así, ya cansa un poco», le decía Rocío Flores, recibiendo rápidamente la contestación de Hugo, que le pedía que no le juzgara: «Yo no estoy juzgando, solo te digo que estoy harta de ver a Ivana cada dos por tres llorar». «¡Que no te metas! Habla de tu concurso y tus cosas», reprochaba nuevamente.

Ivana y Hugo discutiendo / Cuatro.com

Al ver que la situación volvía a subir de tono, Ivana insistía en que se calmara porque «estás a la defensiva con todo el mundo. Ubícate, que me estás todo el día insultando con que si mentirosa, que si egoísta,…». Y entonces Hugo le ha reprochado que a lo mejor ciertas actitudes se deben a que la final está cerca, lanzándole la pullita definitiva: «Cómo empieza a apuntar el final, ¡eh! Yo ya he ganado un concurso, tú no«.