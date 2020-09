La pullita de Irene Rosales a Karelys Rodríguez por su entrevista en ‘Viva la vida’

El regreso de Emma García a ‘Viva la vida’ tras sus vacaciones de verano ha sido por todo lo alto. El programa llevó el sábado 5 de septiembre de 2020 a Karelys Rodríguez, persona que habría tenido una amistad íntima con Cayetano Rivera durante años, una entrevista muy esperada que ha provocado reacciones incluso en el plató.

Irene Rosales en el concierto de Isabel Pantoja en el WiZink Center

La presentadora quiso saber la opinión de Irene Rosales, que es tan educada que en ocasiones hay que preguntarle directamente porque no se atreve a hablar cuando lo están haciendo los demás colaboradores. La mujer de Kiko Rivera no estaba conforme con la presencia de Karelys en el programa y así lo hizo saber.

Irene Rosales es cuñada de Cayetano Rivera

«Me parece muy mal que salgas hablando de que has estado con otra persona. Yo cuando empezaron a salir a la luz su cara, a conocerla, se quito quitar de encima. Que aparezca en una revista y en dos, vale, y que televisivamente viene bien, pero es hacer daño gratuito«. Fue entonces cuando Emma García se dio cuenta de que Irene Rosales es cuñada de Cayetano Rivera, por lo que está especialmente afectada.

Irene Rosales en la final de ‘El tiempo del descuento’

«Aparte de que seamos familia, he estado en ese pellejo y me duele ese daño gratuito». Antes estas palabras, Terelu Campos comentó que el daño sería gratuito si fuera mentira. «Ella va del lado de Cayetano Rivera, no de Pepito Flores. Cayetano no ha abierto la boca«, remarcó Irene Rosales, muy molesta ante la presencia de Karelys y lo que tenga que decir.

Además, dejó claro que quería hacerle una pregunta a la invitada: «Si no hubiese salido a la luz y se rompe todo, ¿ella se hubiese salido a la luz por otra manera?». Sin duda, Irene Rosales no está contenta de que Karelys vuelva a hablar, lo que puede hacer mucho daño a sus cuñados.