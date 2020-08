La puñalada de Toñi Moreno a Mediaset ante su negro futuro

NO ME QUEDA MÁS QUE ENTRENAR MUCHÍSIMO PARA QUE ME VUELVAN A SACAR

La propia Toñi Moreno ha reconocido abiertamente que está disgustada con el hecho de que Mediaset, por quien abandonó Telemadrid donde era querida y apreciada, no le encuentre un hueco en sus numerosos programas. Y eso que en términos de audiencia no ha ido nada mal, ni en MyHyV como en Viva la vida. Sin embargo, es realista, y sabe que hay mucha competencia y que será duro. «Estoy en un momento de cambio. Estoy en un equipo de fútbol, Mediaset, y de repente el entrenador ha decidido que me siente en el banquillo y que sale Messi a jugar porque Jesús Vázquez es Messi. A mí no me queda más que entrenar muchísimo para que me vuelvan a sacar y tener una actitud positiva, tirar pa’lante», contó en su canal en la plataforma de vídeo Mtmad.