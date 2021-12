La que se avecina: así era Vanesa Romero antes de operarse

Retoques necesarios

Cristina Castaño en la actualidad

Y es que por mucho que Vanesa Romero pueda achacar sus cambios físicos a que «yo soy macrobiótica, que es un estilo de vida», y a que «cuando te cuidas con la alimentación, la consecuencia es estar delgado y sano», su look no ha experimentado con el tiempo una metamorfosis por comer bien y por su genética en general. Tampoco lo ha logrado, como ella dice, por tener «una piel sensible, por lo que uso un agua termal, con eso es suficiente». No Vanesa, no, con eso no vale para transformarse como te has transformado tú.