La radical decisión política de Belén Esteban a su vuelta de las vacaciones de verano

Después de pasar las vacaciones primero en Benidorm junto a su familia y después con unos amigos y su marido Miguel Marcos en Tenerife, Belén Esteban ha vuelto a su puesto de colaboradora en ‘Sálvame’ y, lo primero que ha hecho es comunicar la decisión que ha tomado.

En sus últimas semanas en el programa antes de su descanso estival, la llamada Princesa del Pueblo protagonizó una fortísima discusión con su amigo y presentador Jorge Javier Vázquez a consecuencia de las diferentes visiones de cómo se estaba enfrentando España a la crisis del coronavirus. Tras ganar juntos ‘La última cena’ solucionaron su relación pero, durante el verano, Belén Esteban ha reflexionado y tomado una decisión.

Belén Esteban hablando con Lydia Lozano de sus vacaciones / Telecinco.es

Una decisión que ha reiterado para sí misma aún más después del revuelo que se causó a nivel redes sociales con sus quejas por las escasas medidas de seguridad que había visto en el aeropuerto de Madrid en su paso por allí para volar a Canarias. Ambas cosas le han llevado a volver a ‘Sálvame’ y anunciar que no volverá a hablar de política.

Belén Esteban: «No quiero meterme en problemas»

«Yo he tomado una decisión. En temas de política y del Rey no voy a hablar, prefiero callarme mi opinión. Después de la última que tuvo no quiero… yo respeto las ideas de la gente pero no…», decía insistiendo poco después al ser preguntada por sus compañeros: «Prefiero callarme. No quiero meterme en problemas».

Belén Esteban contando su decisión / Telecinco.es

No obstante, más allá de su decisión, la de Paracuellos regresaba al trabajo asegurando que se lo había pasado estupendamente bien durante las vacaciones y que volvía con unos kilos más: «He descansado, he disfrutado, he comido, he bebido, he engordado 5 kilos 900 gramos,… No me apetecía volver. Lo digo en broma. Como es lógico cuando tienes que volver dices jolín, pero hay que volver a la normalidad y mi puesto de trabajo está en ‘Sálvame’ y había que volver».