La razón del llanto de Rocío Flores en el aeropuerto camino a Honduras para ‘Supervivientes 2020’

Rocío Flores estuvo en la primera tanda de concursantes de ‘Supervivientes 2020’ que partió rumbo a Honduras. Aunque por poco la hija de Antonio David Flores no participa en el reality debido a que todas las polémicas que días antes surgieron sobre su relación con su madre la desestabilizaron un poco. Pese a todo Flores finalmente decidió embarcarse en esta nueva aventura.

Sin embargo, en su llegada al aeropuerto se la pudo ver totalmente devastada. Rocío Flores no podía contestar a ninguna de las preguntas que le hizo la prensa y no paraba de llorar, algo que como es normal preocupó a su entorno más cercano.

Rocío Flores en Honduras| Foto: Cuatro.es

Las lágrimas de la nieta de Rocío Jurado despertaron muchos rumores sobre el motivo por el que se encontraba tan mal. Mientras que unos especulaban que esto se debía a que su madre no le había mandado ni un mensaje de ánimo antes de poner rumbo a Honduras, su padre dijo que lo que le ocurría a su hija es que no llevaba bien el estar tanto tiempo sin su familia e incomunicada.

Gracias a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha podido saber el motivo real de las lágrimas de Rocío Flores. La misma concursante se lo ha contado a sus compañeros: «Nunca me he separado de mi familia, he llorado muchísimo, tenía los ojos hinchados de tanto llorar», le explicaba a sus compañeros mientras comían todos juntos.

Rocío Flores en Honduras| Foto: Cuatro.es

Antonio David se quedó con ella hasta que se marchó

No obstante, esto no fue lo único que contó de su despedida, y es que Flores también les confesó a sus compañeros que la persona que estuvo con ella hasta que se marchó fue su padre: «Mi padre estuvo conmigo en el hotel hasta las 2 de la mañana. No paraba de llorar y yo le veía llorando y se me partía el alma, yo decía ‘en el jaleo en el que me estoy metiendo'», confesó la superviviente.