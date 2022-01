La reacción de Gloria Camila al intento de contacto de su hermana

Gloria Camila ha roto ha llorar en pleno directo. Este mismo lunes, Sálvame mostraba seis minutos de lo que se podrá ver en la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. En la emisión de esas imágenes aparece la hija de La más grande abriendo uno de los contenedores que está repleto de cajas con los enseres de su madre, Rocío Jurado. Entre ellos había pertenencias de Gloria Camila, su hermano, José Fernando y de su padre, José Ortega Cano. En un gesto de acercar posturas, Rocío Carrasco ha enviado esos objetos al domicilio del diestro, pero no han sido recogidos.

La tía de Rocío Flores ha acudido a Ya son las 8, espacio donde colabora habitualmente y ha reaccionado ante este acercamiento de su hermana. “¿Has valorado este gesto?”, ha preguntado Sonsoles Ónega. “He puesto Sálvame para ver el tráiler y para ver el tema de las cajas porque sí que me gustaría aclararlo y sinceramente, en el momento en el que ha sacado esos retratos de Nueva York, que yo lo desconocía por completo, el blog con dibujos…si te soy sincera he llorado sola en mi casa viéndolo. Yo no tenía conocimiento de que eso existiera y después de quince años lo saca de una caja… también he visto todas las cosas que había en esa casa. Ha sido como volver al pasado”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada.

«Entre la canción y la bata, que yo también la recuerdo así y con el moño de media coleta… ha empezado todo como de poco a poco… he llorado… he tenido una mezcla de sentimientos», ha recordado Gloria sobre su madre. Después, la tertuliana ha reconocido que le da «mucha pena la situación». «Al final que yo lo tenga que ver quince años después y en una caja que, además, sí que nos las ha mandado…no tener el contacto o la comunicación para decirme ‘mira lo que he encontrado’…», ha explicado la hija de Ortega Cano.

Después, Gloria Camila ha querido aclarar el motivo por el que no han recogido las cajas que Rocío Carrasco les ha enviado. Primero, ha recalcado que han sido los abogados de su padre quienes han determinado que lo correcto «dado como están las cosas» que lo mejor era que se hicieran «las cosas bien y no rápido y corriendo», ya que la prensa estaba a las inmediaciones del domicilio del diestro. Por otro lado, Gloria Camila, sí que recrimina a su hermana que podría haberla llamado a ella para arreglar este asunto familiar, pues Rocío Carrasco ha levantado el teléfono para contarle lo sucedido a su tío Aniceto. «Igual que ha llamado a mi tío para decirle, creo que también podría haber llamado a mi padre o a mí o, a quien quiera diciendo ‘oye, mira voy a organizar esto os voy a mandar un camión entero con 30-40 cajas llenas de cosas para vuestra casa. Ha dado la casuliadad que mi padre llegaba en ese momento, pero habría que haber concretado el día, la hora y hacerlo de otra manera», ha terminado diciendo Gloria.