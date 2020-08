La reacción de Sofía Suescun y Kiko Matamoros al decir Kiko Jiménez que conoció a Marta López en el pasado

Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han sometido al polígrafo de Conchita en ‘Sábado Deluxe’ con la intención de desmentir algunas informaciones y hacer frente a ciertas polémicas. Pero lo que no sabía la de Pamplona es que a lo largo de la noche conocería algunas informaciones de su pareja que no le han hecho ninguna gracia.

María Patiño anunciaba que iba a ir a la pregunta doce para el de Linares, que decía: «¿Has tenido algo en el pasado con Marta López, la novia de Kiko Matamoros?«. Con su novia algo nerviosa por lo que pudiera pasar, Kiko Jiménez aseguró que «no» pero Conchita determinó que «hay una reacción y una historia, miente».

Sofía Suescun cabizbaja tras la respuesta de Kiko Jiménez / Telecinco.es

Entonces el de ‘MYHYV’, asegurando que nunca tendría que haber lanzado al aire esa pregunta en ‘Sálvame’, explicó que conoció a Marta López en Granada pero no tuvo nada como tal con ella: «Granada de Linares está muy cerca. Yo trabajaba en la noche en Granada y Granada al final es pequeña y prácticamente se conoce todo el mundo. La conocí unas cuantas noches, en una discoteca.. Yo no sé si él lo sabe porque yo ni se lo he contado a Sofía -y considera que ella tampoco se lo habrá dicho a Matamoros-. Es de estas veces, que me ha pasado, que he tenido algo con alguien y al tiempo la he visto en televisión».

Marta López: «Si hubiera tenido algo con Kiko Jiménez lo diría»

Eso sí, Kiko Jiménez ha asegurado que no tuvieron relaciones íntima: «Era otra etapa de la vida«, contestaba sin querer entrar en detalles sobre el tema pero asegurando que se conocían, tuvieron un tonteo pero que no llegó a nada. Mientras tanto Sofía Suescun optaba por evadirse del asunto centrándose en su teléfono móvil con cara de muy pocos amigos, pero su reacción era una de las más esperadas, obviamente.

Kiko Matamoros desmintiendo a Kiko Jiménez por teléfono / Telecinco.es

Ella aseguró que no le pasaba nada aunque su cara indicase lo contrario, pero el que sí quiso reaccionar fue Matamoros vía telefónica: «Esto ya es un alucine. Que me diga Kiko Jiménez cuándo, cómo y dónde, que saque una prueba, de cuándo ha tenido una relación con Marta. Quiero fecha, mes,… en fin, cuándo ha sido esto», decía mientras se oía a su novia por detrás muy enfadada asegurando que todo era mentira.

«Yo no he dicho que haya tenido relación con Marta ni mucho menos, solo digo que la conozco. Fue en Granada hace unos cinco años», replicó él. El colaborador le preguntó que dónde tenía el piso: «Hace cinco años Marta tenía anorexia, tenía 17 años, y no tenía relación ni con la noche ni con hombres porque la primera la tuvo a partir de los 18 años. Está mintiendo como un bellaco y demandaré o demandará Marta. Pero sí voy a decir una cosa: ¿por qué no se ha sometido Sofía a la pregunta de si tuvo algo conmigo? Yo sí me voy a someter a la pregunta y espero que el polígrafo ese día esté engrasado, no como hoy. Lo que ha dicho este señor es absolutamente falso». «Si yo hubiera tenido algo con este chico no me importaría decirlo«, aseguraba seguidamente Marta López.