La reacción de Susana Molina al ser propuesta como tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Tras la ruptura de Susana Molina y Gonzalo Montoya en ‘La isla de las tentaciones’ parece que ella sigue necesitado tiempo para centrarse en su vida y de momento no está abierta al amor, o al menos a encontrarlo en un sitio en concreto. La ganadora de ‘GH’ ha visitado el plató de ‘MYHYV’ y ha sido ahí donde ha recibido una propuesta muy suculenta, aunque parece que no le ha gustado demasiado.

Susana Molina en ‘MYHYV’/ Foto: cuatro.com

La televisiva ha recibido por parte de Nagore Robles la propuesta de convertirse en tronista del programa para encontrar el amor y un poco más tarde ha dado la respuesta con un tono de broma y haciendo referencia a Rubén, que es tronista en ‘MUHYV’ y coincidió con él en ‘la isla de las tentaciones’. «Yo me lo pensaría solo por volver a vivir con Rubén, pero la verdad que después de empezar una relación en televisión, acabar una relación en televisión, lo último que me apetece es volver a empezar algo en televisión«, ha dicho tajante, dejando claro.

Parece que sus palabras no han convencido a una de las asesoras del amor, Violeta, puesto que ella empezó una relación con Julen en la tele y del mismo modo terminó con él, y más tarde conoció a Fabio en ‘Supervivientes 2019’, con el que continúa saliendo. La televisiva le ha dicho: «Susana, yo hice lo mismo y me está yendo muy bien, ¿eh?». Pero estas palabras no han convencido a Susana Molina, que rápidamente ha contestado: «Yo no tengo tanta fuerza, de verdad».

Susana Molina riéndose en ‘MYHYV’/ Foto: cuatro.com

Para ella puede que no sea el momento de encontrar el amor, o puede que con estas experiencias televisivas haya tenido suficiente y prefiere mantenerse al margen del todo. Eso sí, humor no le falta porque se ha tomado todo con risas y más al bromear con la posibilidad de quedarse para estar cerca de Rubén, el nuevo tronista.

Un nuevo proyecto entre manos

Por lo pronto, el capítulo de su vida con Gonzalo Montoya ya está más que cerrado, y ahora está centrada en su nuevo canal de Mtmad, un proyecto audiovisual en el que ha comenzado a hablar sobre algunos aspectos de su vida, como por ejemplo cómo vivió su ruptura en televisión o su mudanza tras marcharse de casa de su ex.