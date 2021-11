La reaparición de Kate Middleton antes de la entrevista de Meghan Markle

El Royal Albert Hall ha acogido este jueves una gala a la que han asistido los duques de Cambridge. Es la tercera vez que asisten a este evento en el que podrán disfrutar de un espectáculo de la Royal Variety -acto patrocinado por la Reina Isabel II-, una histórica cita a la que no falta algún miembro de la Familia Real británica. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han llegado, muy cómplices y luciendo sus mejores galas para una noche que va a hacer historia, ya que en unas horas Meghan Markle concederá una entrevista a Ellen DeGeneres.

La Duquesa ha querido brillar por todo lo alto y ha desempolvado uno de los vestidos más especiales que tiene en su extenso vestidor real. Se trata de un diseño de Jenny Packman, entallado con hombreras marcadas, cuello redondo en tejido de lentejuela verde que han resaltado su figura. Este look ya lo ha lucido en otra ocasión. Fue en octubre 2019 durante una gala que se organizó en su honor durante su gira por Pakistán. Ha rematado este outfit con unos stilettos a tono.

Además, la mujer del príncipe Guillermo ha querido innovar con su peinado y, se ha decantado por lucirlo ondulado, pero con uno de los lados completamente recogidos. Como accesorios, Kate Middleton ha optado por un clutch con cierre metálico en color dorado. Por su parte, el hijo del príncipe Carlos ha seguido también el dress code marcado por un protocolo de gala.

El hermano del príncipe Harry ha apostado por un traje compuesto por una blazer de terciopelo con solapa negra, pajarita negra, camisa blanca y pantalones oscuros.

Esta reaparición de los duques de Cambridge llega tan solo unas horas antes de que su cuñada, Meghan Markle se siente para hablar con Ellen DeGeneres, en una entrevista que podría hacer tambalear de nuevo los muros de Buckingham Palace.

