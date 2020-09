La reconciliación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson: ¿la sorpresa de la nueva temporada de ‘KUWTK’?

¿Es la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson la historia de nunca acabar? Nunca se sabe, pero al menos va por el buen camino. Los rumores de una posible reconciliación comenzaron cuando la expareja decidió pasar juntos el confinamiento en la casa de la empresaria en Los Ángeles para que ambos pudiesen estar junto a la hija que tienen en común. Pero parece que el jugador de baloncesto ya no tiene intención de irse.

Pero no parece que Thompson sea un ‘okupa’ en la casa de Khloé Karadshian ni mucho menos, sino que este ya está -de nuevo- integradisímo en el famoso ‘klan’. Tanto que fue un invitado más al viaje a las Islas Turcas y Caicos con motivo del 23 cumpleaños de Kylie Jenner. Y no parece que su presencia haya sido por el simple hecho de estar con su hija True, ya que no fue más que una escapada de fin de semana y en ocasiones anteriores -cuando estaban realmente separados, el jugador de baloncesto ha estado mucho más tiempo separado de su hija y aquí no pasaba nada.

El comentario de Scott Disick que podría evidenciar la reconciliación | Foto: Instagram

Pero dejando a un lado las especulaciones, la confirmación de la posible reconciliación acabó llegando por otro lado y no por la pareja en cuestión. Concretamente fue Scott Disick quien, a conciencia o no, lo dijo delante de los 121 millones de seguidores que Khloé Kardashian tiene en su cuenta de Instagram. La televisiva compartió una fotografía luciendo un bikini de su marca ‘Good American’ y los comentarios alabando su físico no se hicieron esperar.

«Tristan Thompson es un hombre afortunado»

«Rhaatid», escribió Tristan Thompson (una expresión jamaicana que transmite asombro). Pero el exmarido de Kourtney Kardashian fue más allá y escribió: «Tristan Thompson es un hombre afortunado«. Unas palabras que hacen dudar que se refiera a que es un hombre afortunado porque la empresaria sea simplemente la madre de su hija sino porque la relación entre ellos vaya mucho más allá.

Khloé Kardashian ? spotted on a hike with Tristan Thompson in Malibu Hills #KhloeKardashian #Kardashian pic.twitter.com/Y15CJTSbZh ? KarJennerArchives (@KarJennerPhotos) September 3, 2020

Parece que las evidencias públicas de una reconciliación entre ellos son más que claras. ¿Por qué se empeñan entonces en ocultarlo? Pues parece que las últimas fotografías de ambos juntos tienen la respuesta. La estrella del reality familiar y el jugador de la NBA han sido vistos un paseo «a solas» por el monte de Los Ángeles. Y se entrecomilla el «a solas» porque realmente iban acompañados de todo el equipo técnico de ‘Keeping Up With The Kardashians’ para grabar las imágenes del momento para que luego formen parte del reality familiar.

Un hecho que parece demostrar que Thompson vuelve a formar parte activa de la cara visible de la familia Kardashian-Jenner y que incluso la parcela más privada de su relación con Khloé va a ser expuesta cada semana en la televisión americana. Esto llama especialmente la atención porque cuando ocurrieron las dos infidelidades que parecían haber echado por tierra su relación, el jugador de baloncesto despareció por completo del metraje e incluso llegó a salir con la cara pixelada.