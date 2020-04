La reflexión de María Pombo sobre ser influencer: «No todo el mundo que quiera puede llegar a serlo»

María Pombo ha contestado a una serie de preguntas en su cuenta de Instagram después de que sus seguidores le hayan lanzado algunas cuestiones, y una de las respuestas ha sido muy aplaudida, porque ha hablado de la realidad de convertirse en un influencer.

Ella, que ha conseguido tener un increíble éxito, ha revelado que no es nada fácil y que no se trata de u objetivo real, por eso, y sin desprestigiar su trabajo, ha reflexionado sobre ello. Dedicarse a lo que se dedica tiene su dificultad, por eso no ha dudado en decir lo que piensa de la siguiente manera: «No quiero en NINGÚN caso desprestigiar mi trabajo, ni el de mis compañeros, porque aunque creo que somos un sector TREMENDAMENTE afortunado también creo que es un trabajo como otro cualquiera».

María Pombo posando en bikini

Su mensaje ha seguido de la siguiente manera, aconsejando que es mejor formarse en otra cosa: «Pero habiendo dicho eso, quiero dejar claro que me parece IMPORTANTÍSIMO Y ESENCIAL que entendáis que llegar a ser influencer no es un objetivo ‘real’. Si estás en el colegio y quieres ser influencer, os aconsejo que estudies una carrera que os motive (No tiene por qué estar relacionada con este mundo) pero si realmente os gusta que esté relacionado, podéis estudiar carreras como Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas Audiovisuales… y mientras estudiáis y os formáis podéis compaginar las redes sociales como un hobby».

Pese a que mucha gente quiera llegar a ser influencer, solo muy pocos lo consiguen y no existe una receta, por eso Pombo ha añadido: «Tened en cuenta que ser influencer no es un título universitario y no todo el mundo por mucho que quiera, trabaje o estudie puede llegar a serlo o vivir de ello, como al contrario sí puede pasar con otras profesiones. En este mundo y profesión tan nueva, hay muchos factores importantes que resaltar, como el ‘factor suerte’ aparte por supuesto de muchos otros. Los influencers de ahora somos la primera generación y hemos sido ‘la novedad’ y por último tampoco sabemos lo que va a durar».

María Pombo y Pablo Castellano a su llegada a los premios Mujer Hoy 2020

Por último, se ha dirigido a un público en concreto que es su seguidor para dejar todo claro: «Así que por favor, a todas las niñas que me seguís y que estáis a punto de empezar a construir vuestro futuro: formaos con una carrera o un ciclo que os motive/guste y os pueda llegar a servir de algo, si las redes sociales en las que has ido trabajando durante los años que estudies no llegan a ser lo que esperaban».

Orgullosa de su recorrido

Pese a todo, está muy orgullosa por todo lo que ha conseguido, y ha dicho para terminar: «No sabéis lo que agradezco y lo orgullosa que me siento que queráis llegar a ser influencers, ojalá dure mucho tiempo, tengáis la misma suerte que he tenido yo y os guste tanto, tanto que lleguéis a serlo, pero hasta que lleguéis a poder vivir de ello, que sepáis que es compatible con una carrera».