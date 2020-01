La Reina Isabel convoca a los Príncipes Carlos, Guillermo y Harry a una reunión familiar urgente

Reunión urgente. El Príncipe Harry, de forma unilateral con su mujer Meghan Markle, envió un comunicado de prensa anunciando que abandonaban la Casa Real Británica sin consultar a la Reina Isabel, ya fuera telefónicamente o con una visita a Sandringham. Ahora no tendrá otra opción que acudir allí y verse las caras con su abuela, pero también con su padre el Príncipe Carlos y con su hermano el Príncipe Guillermo. Y además lo hará sin la Duquesa de Sussex, que nada más lanzar la bomba tomó un avión para poner de nuevo rumbo a Canadá, donde se quedó su pequeño Archie cuando los Duques regresaron a Londres para cumplir con su primer compromiso oficial de 2020 tras seis semanas de vacaciones.

Después de unos días de reflexión tratando de digerir la inesperada decisión tomada por el Príncipe Harry sin ningún tipo de aviso ni consulta, la Reina Isabel ha convocado a todos una reunión en su residencia navideña el lunes 13 de enero. Allí todos comenzarán a buscar una solución lo menos gravosa posible para ambas partes y tratando de dañar lo menos posible la imagen de la institución, que en los últimos meses está en el ojo del huracán por los Duques de Sussex -sin olvidar las acusaciones del Príncipe Andrés que le obligaron a retirarse de los actos oficiales-.

Primera imagen de la Reina Isabel tras la renuncia de los Duques de Sussex

Reunión a la que Meghan Markle está invitada de forma telefónica. Según informan varios medios británicos, la Duquesa de Sussex podría colaborar de forma telemática, si el cambio de horario lo permite, puesto que su cuñado, su suegro y la abuela de su marido quieren escuchar su versión de los hechos para tratar de entender la situación por la que atraviesa. Una situación de presión pública que le llevó a confesar y pedir públicamente que pensaran un poco más en que era una persona con sentimientos, más allá de una royal británica, antes de criticar su forma de actuar o su papel como madre de Archie.

El disgusto del Príncipe Guillermo con su hermano

Unas declaraciones que fueron el detonante de toda esta situación que tiene muy disgustado al Príncipe Guillermo de Inglaterra. El Duque de Cambridge ha manifestado a sus más allegados que no entiende el comportamiento de su hermano, que considera que ya no reman en la misma dirección y que siente que ya no forman parte de un mismo «equipo»: «He abrazado a mi hermano toda la vida, pero ya no puedo hacerlo. Somos entes diferentes«, ha declarado.

El Príncipe Harry y Meghan Markle reaparecen tras su descanso de 6 semanas

Asimismo, antes de que comiencen esas negociaciones para determinar el papel institucional que tendrán los Sussex a partir de ahora, el Palacio de Buckingham ha querido desmentir los rumores que apuntaban a la posibilidad de que la Reina Isabel estuviera barajando la posibilidad de quitarles los títulos reales por su negativa a cumplir con sus funciones ‘reales’.