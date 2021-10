La Reina Isabel II pierde su último placer, debe dejar sus 4 ‘drinking’ diarios

La Reina Isabel II obligada a dejar el Martini por salud

>Dos fuentes cercanas a la familia real han confirmado a Vanity Fair que el médico ha aconsejado no beber a la reina, excepto en ocasiones especiales. «A la Reina se le ha dicho que deje su bebida nocturna, que suele ser un Martini», dice un amigo de la familia a la revista. «No es un gran problema para ella, no es una gran bebedora, pero parece un poco injusto que en esta etapa de su vida tenga que renunciar a uno de sus pocos placeres», con estas palabras la fuente deja claro que la reina aunque no le cueste dejarlo puede que se haya molestado un poco.

Siguiente: Isabel II es una aficionada de beber alcohol a diario