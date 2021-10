La Reina Sofía, al pie del cañón en su semana más importante

La Reina Sofía vuelve a convertirse en uno de los activos más importantes de la Casa de S.M. el Rey. Como cada viernes, el departamento de comunicación del Palacio de la Zarzuela anunciaba los compromisos previstos para la familia real los próximos días. Una semana muy importante por varias cuestiones. Por un lado, la Reina Letizia emprende un nuevo viaje de cooperación, esta vez, a Paraguay, entre los días 2 y 4 de noviembre y por otro, este viaje coincide además con el cumpleaños de la reina madre.

En esta ocasión no hay previstos ningún tipo de actos oficiales con motivo de este aniversario, es más, tanto la Reina –que viaja a Paraguay-, como don Felipe, tienen compromisos en esa jornada. Doña Sofía participó el pasado 22 de octubre en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias y desde entonces, la hemos visto en la boda de su sobrino en Atenas y en el Palacio de Liria, donde acudió a finales de esta semana para una cita privada.

Sin embargo, estos próximos días la agenda de la reina madre se intensifica, en línea con lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, que ha estado asistiendo a varios actos en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey, además de a otros de su agenda privada.

Según el programa oficial, la Reina Sofía cuenta con dos compromisos estos días. Será el jueves y el viernes cuando la madre de Felipe VI ejerza tareas de representación para la Casa Real. El jueves, la reina madre viaje a Salamanca para presidir la entrega de la XXX edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en la ciudad. Se trata de un acto auspiciado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca que reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoámerica y España. En este caso ha recaído en la autora portuguesa Ana Luisa Amaral.

Al día siguiente doña Sofía cerrará su agenda con un tipo de compromiso que no es habitual en ella desde que dejará de ser reina titular. La madre de Felipe VI ​recibirá en audiencia a una representación de la Asociación Dignidad y Justicia, que hará entrega a doña Sofía de la Medalla de Oro de la entidad. Esta asociación tiene como finalidad reconocer a aquellos ciudadanos en general, y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en particular, que por su labor en diferentes ámbitos han contribuido en la lucha contra el terrorismo y la defensa de sus víctimas. La reina madre no participa en audiencias oficiales desde el año 2014.

Una agenda especial para una semana en la que la Reina Sofía celebra su 83 cumpleaños. Aunque no se sabe si habrá algún tipo de festejo por este aniversario, es probable que la reina madre disfrute en este señalado día de la compañía de sus seres queridos.

Por su parte, doña Letizia estará desde el martes hasta el jueves en Paraguay, en un nuevo viaje de cooperación del que aún no se ha hecho público el programa. En cualquier caso, según ha trascendido, serán dos jornadas intensas, cargadas de reuniones y de encuentros de trabajo para conocer de primera mano la labor de la AECID en el país. Una tarea que, hasta hace unos años, llevaba a cabo la Reina Sofía.