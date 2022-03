La Reina Sofía: encuentro con José Andrés en una semana agridulce

La Reina Sofía se ha convertido en uno de los apoyos fundamentales para la Casa de S.M. el Rey. De un tiempo a esta parte, la madre de Felipe VI está manteniendo una intensa agenda, no solo en el marco de las actividades oficiales de la Corona sino también a través de su fundación, a partir de la cual se promueven numerosas iniciativas solidarias.

Si la pasada semana la vimos disfrutando de un encuentro con los nuevos pandas del Zoo de Madrid por el aniversario del parque, esta semana su actividad será más intensa. Tal como han confirmado fuentes oficiales de la Casa de S.M. el Rey, doña Sofía viajará este miércoles a Nueva York en el primer viaje internacional de la madre de Felipe VI desde hace bastante tiempo -no así con actividades de la Fundación Reina Sofía, con la que ha hecho algún desplazamiento por Europa recientemente-.

La agenda de doña Sofía en la Gran Manzana comienza este miércoles en torno a las 18:00 de la tarde hora local, cuando presida la presentación del Diccionario Biográfico Electrónico de la Real Academia de la Historia. Un evento que contará con la participación de académicos y expertos en el ámbito de la historia de España y el mundo hispano en Estados Unidos. No faltará Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y preceptora del Rey Felipe. Su presencia en Nueva York no se circunscribe solo a este acto, sino que además será galardonada por la Reina Sofía. En esta cita, además, se realizará una detallada presentación de algunos de los personajes más ilustres de la historia de España en la ciudad de Nueva York, cuyas biografías se encuentran presentes en el diccionario.

Sin embargo, la cita más importante tendrá lugar el último día del mes, el jueves 31. La Reina Sofía presidirá la entrega de los Premios Sophia a la Excelencia, otorgados por el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York. Unos galardones que van a recaer en el chef español José Andrés, el empresario mexicano Carlos Slim y la historiadora española Carmen Iglesias. Este premio reconoce la contribución de todos ellos al enriquecimiento del mundo hispanohablante.

El Premio Sophia a la excelencia -Sophia, del griego ‘sabiduría’- rinde homenaje a su nombre y es otorgado a una persona u organización que haya contribuido activamente a la apreciación internacional de España y el mundo hispano, especialmente en los Estados Unidos. De esta forma coincide con la misión del Queen Sofía Spanish Institute de construir lazos culturales más estrechos entre el mundo de habla hispana y Estados Unidos. Desde 1978 hasta 2013, el Instituto concedió anualmente las Medallas de Oro a personas que hubieran contribuido a la promoción internacional de España y el mundo hispano a través de sus logros en las relaciones internacionales, la ciencia, los negocios, las artes, la literatura o la filantropía. En 2018, el Instituto renovó la tradición de otorgar este premio pasando a denominarlo Premio Sophia a la Excelencia.

Un nuevo éxito para José Andrés

Más allá del reconocimiento a Carmen Iglesias y a Carlos Slim, resulta especialmente importante el galardón al chef José Andrés. El español nacionalizado norteamericano ya recibió hace algunos meses el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y acaba de ser nombrado codirector del Consejo asesor de Deporte, Fitness y Nutrición por parte de Joe Biden. El chef está muy volcado en su labor solidaria a través de su ONG World Central Kitchen, con la que recientemente se ha trasladado hasta Ucrania para ayudar a los afectados por el conflicto bélico a raíz de la invasión por parte de Rusia.

Una semana ‘agridulce’

A pesar de este viaje a Nueva York, no se ha anunciado la presencia de la Reina Sofía en Londres este martes, en el marco del servicio de Acción de Gracias en recuerdo del duque de Edimburgo. Sin embargo, sí que estarán allí tanto los Reyes como otros royals europeos, la mayoría jefes de Estado. No debería llamar la atención de no ser porque se ha confirmado que la princesa Beatriz de Holanda sí que estará en Westminster, en compañía de los Reyes. Así las cosas y dado el vínculo familiar de Felipe de Edimburgo y doña Sofía, quizás habría cabido esperar su presencia.