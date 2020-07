La relación de Yola Berrocal y Leticia Sabater con Cristian Suescun y Maite Galdeano estalla por los aires

Parecía que lo que ‘La casa fuerte’ había unido no lo separaría nadie pero lo cierto es que hay amistades que se han roto incluso antes de que terminara el programa. Yola Berrocal y Leticia Sabater se habían unido a Maite Galdeano y Cristian Suescun dando grandes momentazos que ya marcarán la historia del reality, pero su relación ha estallado por los aires a raíz del supuesto romance de Yola y Cristian.

Son varias las imágenes que se han visto en las que Cristian Suescun y Yola Berrocal se arrimaban mucho y, aunque el concursante se empeñe en decir que no ha pasado nada con su compañera, es cierto que las imágenes que la audiencia ha podido ver hablan por sí solas. El beso no se ha visto claramente pero se ha escuchado y la mano de Cristian en cierta parte de la concursante sí que se ha visto por lo que tendrá que dar muchas explicaciones cuando salga.

Yola y Cristian discuten en la gala | Foto: telecinco.es

Durante la convivencia en la última semana, Cristian ha llamado ‘gallinas viejas’ a Leticia Sabater y a Yola Berrocal, algo que no les ha sentado nada bien. Comentando esto, aseguraban que su relación estaba absolutamente acabada y que nada la arreglaría. De hecho, durante el directo, Cristian muy enfadado decía: «Me quisieron embaucar con lo de la cena, yo no sabía cómo decirles que no, lo del chuletón y el crianza lo dije de broma porque no sabía qué decirles. Lo del restaurante se lo inventó todo Leticia para embaucarme».

Se acabó la amistad

Yola Berrocal no daba crédito a lo que estaba escuchando del que había sido su amigo y aseguraba que solo se trataba de un plan de amigos. Por su parte, Leticia Sabater sacaba la cara por su amiga y decía que estaba harta de que se cuestionara todo lo que ellas hacían: «Desde el primer día de concurso todo lo que has dicho es mentira», le lanzaba a Cristian Suescun.

Cristian y Maite han sido los expulsados | Foto: telecinco.es

Yola Berrocal apenas podía contener las lágrimas de la impotencia al escuchar a Cristian decir que se había sentido un poco intimidado y le decía tajante: «Es un cobarde y para que no le deje la novia me ha querido a mí hundir». Para rematar y enterrar esta amistad, Maite Galdeano aseguraba que Yola le había propuesto tener un lío con ella al principio del reality: «Yola me dijo que podíamos mirar el liarnos en la casa». Finalmente, esta estrategia de dejar mal a Yola y Leti no les ha salido bien y han sido los primeros expulsados de la noche.