La relación entre Hugo Sierra e Ivana Icardi en ‘Supervivientes 2020’, en sus horas más bajas

Hugo Sierra e Ivana Icardi han visto como el destino los colocaba en playas diferentes para continuar su aventura en ‘Supervivientes 2020’ poniendo fin a su particular luna de miel en Honduras. Y este distanciamiento ha hecho que su relación se vea resentida solo compartiendo tiempo cuando coinciden en palapa durante las galas o compitiendo en las pruebas de recompensa.

Y fue precisamente durante la gala 11 cuando la italiana se mostró triste delante de su novio. Antes de partir hacia su playa le preguntó qué era lo que le pasaba y esta se apartó diciéndole que lo quería hablar en el único momento en el que podría hacerlo. Icardi se fue para su playa triste y pensativa; y Hugo Sierra perdió toda la ilusión en el concurso y no disfrutaba del tiempo que estaba pasando en la isla.

Ivana Icardi, derrumbada por la situación | Foto: Telecinco.es

«Cuando tenía chica… La relación con Ivana la noto fría, no sé si se puede recomponer«, le confesaba la expareja de Adara Molinero a Jorge durante un momento de confesiones: «Di un vuelco 360 grados. Tengo una intuición muy fea sobre el tema«, hablaba con las cámaras. «No puedes dejar a tu pareja a los pies de los caballos. Tenemos que tener una conversación». Mientras tanto Icardi también reflexionaba con José Antonio Avilés sobre qué podría estar yendo mal en su relación: «Soy egoísta también por pensar en mí«, aseguraba: «A lo mejor es porque yo no actuaría así, pero la gente no tiene que hacer lo que haría yo«, reflexionaba.

«Me siento muy solo»

Tras esto, la superviviente recordó que horas más tarde cumpliría dos meses de relación con el argentino y no dudó en ponerse manos a la obra para hacerle algún regalo en recuerdo de un día tan especial y así acercar posturas de nuevo con su pareja. Pero el reencuentro se produjo esta noche del domingo 26 de abril y el azar quiso que ambos tuviesen que enfrentarse por ganar la competición y poder comerse un bocadillo: «Él sabe que lo amo pero la comida es la comida«, le decía la superviviente a Lara Álvarez.

Ivana Icardi se mostró distante con Hugo Sierra | Foto: Telecinco.es

Finalmente fue esta la que ganó dejando a Hugo Sierra aún más hundido. Tanto que cuando hizo el alegato a su favor para no ser expulsado reconoció delante de sus compañeros y de la audiencia que su permanencia en el concurso le era ya indiferente: «Me quedaré si ellos quieren. Sé que mi familia me quiere aquí y fuera». El italiano aseguró sentirse «muy solo» en el concurso y que eso no le ayudaba a seguir en concurso. Tras estas palabras, Ivana rompió a llorar y pidió a la dirección darle su recompensa a Hugo, a quien se le ha había ganado.