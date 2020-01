La renuncia del Príncipe Harry y Meghan Markle salpica a Joaquín de Dinamarca

La decisión unilateral del Príncipe Harry y Meghan Markle de dejar de representar a la Corona a tiempo completo para poder trabajar al margen de los actos institucionales y por tanto ganar su propio dinero ha provocado una brecha en la Familia Real Británica. La Reina, el Duque de Edimburgo, el Príncipe Carlos y el Príncipe Guillermo se mostraron dolidos y enfadados, aunque a tenor del comunicado emitido en nombre de Isabel II después de la cumbre de Sandringham, no solo se ha aceptado su decisión, sino que se trabaja en una solución para satisfacer las demandas de los Duques de Sussex que contente a todas las partes y no dañe a la Monarquía.

La Reina Isabel, Meghan Markle y el Príncipe Harry en el centenario de la RAF 2018

Una de las consecuencias es que la decisión de dar un paso atrás puede sentar precedentes y salpicar a otros miembros ya no de la Familia Real Británica, sino de otras Casas Reales de Europa. Los ‘segundones’ de la realeza pueden ser un activo o un problema, siendo esto último lo más extendido.

Joaquín de Dinamarca, un segundón controvertido

En el caso de la Familia Real Danesa, hay dos segundones. La Princesa Benedicta siempre ha apoyado a su hermana mayor, la Reina Margarita, sin dar escándalos, sin estridencias y sin llamar la atención más de la cuenta. Tiene una agenda escueta, así que no resulta un enorme gasto para el presupuesto de la Corona.

Margarita de Dinamarca con sus hijos Federico y Joaquín en la celebración de su 75 cumpleaños

Más problemas ha generado el Príncipe Joaquín. El hijo menor de Margarita y Enrique de Dinamarca ha vivido siempre de la Casa Real. Las Monarquías escandinavas han preferido que quieren ostentan tratamiento de Alteza Real no trabajen en el sector privado, que es lo que ha hecho Joaquín de Dinamarca. Ha estado bien considerado a pesar de sus escándalos como sus excesivas fiestas, sus problemas con el alcohol en determinados momentos de su vida y el haber sido pillado conduciendo de forma imprudente y ha sido considerado el repuesto necesario del Príncipe Federico, aunque con la amplia descendencia de su hermano, su presencia ya no es necesaria.

Quizás por eso, y aprovechando el Megxit, una voz se ha alzado contra el hijo de la Reina. El experto en realeza Søren Jakobsen ha hablado en una entrevista con BT en la que ha comentado la necesidad de que el Príncipe Joaquín debería seguir los pasos del Príncipe Harry y abandonar la Casa Real Británica para ganar su propio dinero y así no seguir disponiendo del ‘Apanage’, que es como se llama al presupuesto que reciben los miembros de la Familia Real Danesa.

Federico y Mary de Dinamarca con Joaquín y Marie de Dinamarca en una cena en París

Poniendo como ejemplo a Marta Luisa de Noruega, que perdió su tratamiento real y gana su propio dinero mientras cumple con algunos compromisos institucionales, señala que es el momento de que el Príncipe Joaquín dé un paso al frente porque ya no hay lugar para él en la Casa Real Danesa. Por contra, otras voces señalan que Joaquín de Dinamarca debe permanecer cumpliendo con su obligación.

Sin embargo, lo cierto es que su mudanza a París ya dio alas a los más críticos con el benjamín de la Reina Margarita. En verano de 2019, Joaquín de Dinamarca se trasladó a Francia con la Princesa Marie y los hijos que tienen en común para realizar un curso de entrenamiento militar en la Escuela Militar de París. El Príncipe Joaquín no renunció a su asignación a pesar de que no ha cumplido con apenas compromisos oficiales. La Casa Real se acogió a la fórmula que permite no renunciar al sueldo si el traslado es por motivos educativos. Sin embargo, no ha convencido a todo el mundo.

Un futuro distinto para la Familia Real Danesa

Si bien la decisión de los Duques de Sussex pueden ayudan a la siguiente generación a marcar su propio camino, en el presente no solo ha creado un grave problema a la dinastía Windsor, que ha sentado las bases para resolverlo, sino que ha sido la excusa perfecta para poner en la diana a otros royals segundones que no siempre han estado bien considerados.

La Familia Real Danesa y Alexandra Manley en el 18 cumpleaños de Nicolás de Dinamarca

De todos modos, todo se quedará como está en Dinamarca y será Joaquín el último Príncipe real con privilegios en el país escandinavo. Para evitar extender demasiado la Familia Real, Margarita II comunicó que el único de sus nietos que será mantenido íntegramente por los presupuestos destinados a la Corona será el Príncipe Christian, el que está llamado a ser Rey después del Príncipe Federico y de la propia Margarita II. El resto tendrán que trabajar al margen de la Casa Real para obtener ingresos, si bien es cierto que se espera que la Princesa Isabel, el Príncipe Vicente y la Princesa Josefina colaboren con la Familia Real Danesa en determinados actos oficiales.