La respuesta de Sofía Suescun a las críticas de Maite Galdeano a Kiko Jiménez en ‘La Casa Fuerte’

Maite Galdeano no lleva bien que Sofía Suescun esté con Kiko Jiménez. No es una novedad porque no le suelen gustar los novios de su hija y de sobra es conocido que tampoco se lleva especialmente bien con el exnovio de Gloria Camila. Si alguien pensaba que el tiempo iba a hacer que la navarra aceptara a Kiko Jiménez estaba muy equivocado.

Maite Galdeano habla con Leticia Sabater en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

«Parece ser buen chico y mientras esté con mi hija le voy a respetar para que mi niña esté feliz», comenzó en una conversación con Leticia Sabater. «Tengo mis dudas, le veo enamorado hasta cierto punto. El polígrafo me sentó fatal, que tenía vergüenza ajena de mí. Le dije, ‘¡Vaya jeta tienes que piensas eso de mí!'», recordó Maite Galdeano.

«Sofía está acostumbrada a mí y por su madre mata, y ella también está enamorada de él. Es con el que más enganchada está«, señaló Maite Galdeano, que siempre ha presumido de su buena relación con su hija.

Sofía Suescun, independizada emocionalmente de Maite Galdeano

«Mi madre está en un proceso de aceptación porque yo me estoy independizando en serio emocionalmente. A los anteriores novios no les tomó en serio. No tenía la misma relación que con Kiko», comentó Sofía Suescun tras escuchar a la concursante hablando sobre Kiko Jiménez.

Maite Galdeano habla con Leticia Sabater de Kiko Jiménez | Foto: Telecinco.es

Eso sí, a Sofía Suescun no le gustó que Maite Galdeano y Leticia Sabater comentaran que era extraño que si con Gloria Camila estuvo varios años y no llegó a casarse, que tenga tantas ganas de hacerlo con Sofía Suescun llevando menos tiempo.