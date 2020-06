La sorprendente profesión a la que a Irene Rosales le hubiera gustado dedicarse: «Me apasiona»

Irene Rosales tuvo que trabajar desde muy joven. Dejó sus estudios para poder conseguir un empleo y ganar dinero. Tras su matrimonio con Kiko Rivera, con el que tiene dos hijas, aprovechó su condición de famosa para tener trabajo en televisión, donde además de un gran paso por ‘GH DÚO’, fue fichada por ‘Viva la vida’, donde es querida y valorada.

Irene Rosales en el concierto de Isabel Pantoja en el WiZink Center

Precisamente fue en este programa en el que confesó lo que le habría gustado ser si la vida no le hubiera llevado por otro camino. Sucedió en ‘La escalera de las emociones‘ de ‘Viva la vida’, donde el azar señaló que debía ser ella la que hablara de sus sentimientos en el programa del domingo 14 de junio de 2020.

Irene Rosales se valora poco a sí misma

Cuando fue preguntada por Emma García sobre la decepción, respondió que la mayor decepción la tenía con ella misma: «La más grande es la que he tenido conmigo misma. Aspiraba a otros planes de futuro, a encaminar mi vida según la edad que me correspondía y me siento decepcionada. Con 16 años tenía que estudiar, a los 18 una carrera. Igual las circunstancias de la vida, he tenido responsabilidades grandes para la edad que me correspondía. Empecé a trabajar muy joven y me olvidé de mí«, señaló la colaboradora.

Irene Rosales en ‘La escalera de las emociones’ de ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Me hubiera gustado estudiar educación infantil, pero lo que me apasiona es la policía y el ejército. Me lo he planteado, pero cuando estudias esas cosas requiere que te manden fuera y yo ya acarreo con dos niñas, dos responsabilidades», reveló Irene Rosales, que reconoció que aunque podía resultar sorprendente para la gente, era lo que a ella le hubiera gustado ser.

«En ese momento no le puse más ganas a la vida y en ese momento me vine abajo y creía que no era capaz. Siempre me he valorado muy poco. He tenido hijas muy pronto, pero pienso que nada de mi vida tendría sentido sin mis hijas«, añadió, dejando claro que aunque la maternidad temprana le privó de seguir ciertos sueños, lo más importante son sus hijas.