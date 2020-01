La sorprendente reacción de Estela Grande saliendo en defensa de Kiko Jiménez en ‘El tiempo del descuento’

Telecinco volvió a apostar por los concursante de ‘GH VIP 7’ para un nuevo reality: ‘El tiempo del descuento‘. Una nueva convivencia en Guadalix de la Sierra para que los Grandes Hermanos volviesen a acercar posturas y solucionar cuentas pendientes que habían quedado tras el anterior reality. Y parece que el encierro empieza a dar sus frutos. Tras la reconciliación -con besos incluidos- de Adara y Gianmarco, parece que la otra pareja de la edición -no sentimental-, Estela Grande y Kiko Jiménez, ha empezado a acercar posturas.

Aunque lo suyo fue de una forma mucho más fortuita. Los que fueron grandes amigos en ‘GH VIP 7’ intentaron hablar las cosas en otra ocasión pero no terminó de la mejor manera y los reproches entre ellos reinaron más que las buenas palabras. Lo que nadie se esperaba desde entonces era que Estela Grande fuese a salir en defensa del novio de Sofía Suescun. Todo ocurrió cuando este estaba teniendo una fuerte bronca con Hugo Castejón y la modelo dio la cara por Kiko Jiménez. Tras esto, la mujer de Diego Matamoros acudió al confesionario para explicar el motivo de su reacción.

Estela Grande tiene miedo de lo que pueda pasar fuera | Foto: Telecinco.es

«Le defiendo porque lleva toda la razón del mundo«, se justificaba ya que esta reacción le da miedo qué se pueda ver mal fuera y, concretamente, por su marido: «No sé cómo actuar. Estoy pendiente de lo que pueda pasar fuera. A mí me duelen las cosas y me da pena que haya acabado todo mal«, le reconocía al Súper sin poder contener las lágrimas. Tras ella, Kiko Jiménez también quiso hablar sobre esta situación en el confesionario: «Sacó la cara por mí cuando nadie lo pidió. Desde que rompimos nuestra relación de amistad no me había defendido. Hay que le impide ser ella misma«, decía el ex de Gloria Camila.

La opinión de Sofía Suescun y Diego Matamoros

Mientras tanto en plató, las parejas de ambos hablaban también sobre lo que había ocurrido. «No debería comerse el tarro«, decía Diego Matamoros totalmente despreocupado por la reacción de su mujer. Sofía Suescun no fue tan comedida al respecto: «Yo no he atado a Kiko en corto, le he dicho que haga lo que le salga del corazón«, y no dudó en afirmar que Estela Grande estaba haicendo un papel dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.