La sorpresa de Jedet por su vagina ‘trending topic’

Jedet presenta un disco dedicado a los hombres de su vida

>Este es el segundo single del disco “A los hombres que he tenido que olvidar”, que saldrá en primavera, evoca en ciertos momentos a Like a Prayer. “Gracias a mujeres y figuras como Madonna a día de hoy yo puedo sacar esto y estar tranquila”, reconoce la intérprete que, por una vez, ha conseguido esquivar la polémica en la que siempre se ha visto envuelta pero esta vez «la gente me dice que le encanta» .

«Las mujeres como yo somos pecado para la sociedad, es una pena que un hombre tiene que ser valiente para estar una mujer como yo, una mujer con las cosas claras», confiesa Jedet, la cual con este disco dedica a todos los hombre que ha tenido que olvidar.

