La supuesta amante de Bigote Arrocet desmiente esto: «Tenemos una relación profesional y yo estoy casada»

La historia en torno a las supuestas amantes de Bigote Arrocet sigue hacia delante pero se están empezando a desmontar algunas historias de la mano de las propias protagonistas. Clara Tena es la conocida como ‘la rubia’, una de las supuestas amantes del humorista y la editora de la revista ‘Madrid Magazine’. Sin embargo, ella ha dejado claro que de amante nada de nada y que solo tienen relación profesional.

«Tenemos una relación profesional y quería dar luz a todo lo que ha ocurrido. La revista se edita mucho antes de conocer a Edmundo. Él empieza a colaborar con una sección de moda en tono de humor. Yo quiero dar las gracias tanto a Edmundo como a María Teresa, a los dos, porque lo que han hecho es apoyarnos, a toda la editorial», decía tajante. Después aseguraba habérselo tomado con humor: «En un principio fue un cachondeo en la redacción, primero todo un cachondeo».

Clara Tena habla en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

Sin embargo, después vinieron más problemas con el tema: «Pero llega un momento que nos llaman de medios internacionales a gente que trabaja para mí y a su teléfono personal. A todos los medios internacionales les digo que corten, que no hay nada». Sobre María Teresa Campos asegura que está muy agradecida con ella pero que no se ha podido poner en contacto con la comunicadora porque no tiene su teléfono«.

De amante, nada de nada

Clara Tena ha querido dejar claro que no ha sido ni es amante de Bigote Arrocet, más que nada porque tiene marido y es feliz: «Yo estoy casada y enamorada». En lo que respecta a la relación de María Teresa Campos y Bigote Arrocet aseguraba: «Yo siempre he visto esa relación muy bien. Yo creo que vuelven. Le dije ‘Edmundo, nos estamos planteando hacer un comunicado’ porque ya estaba afectando a todos los colaboradores de la revista. Edmundo está preocupado y yo espero que esta relación profesional no se rompa». Además, respecto al mensaje de whatsapp famoso, explicaba: «Esto se lo comenté a él porque me parecía hasta infantil y él me dijo que no había sido precisamente así. Me ha dicho que lo va a explicar él en su momento. Está tranquilo, disfrutando de su familia y hablando muy bien de ‘Teresita»