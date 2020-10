La teatral salida de Ángela Dobrowolski de casa de Mainat

Las doce de la noche es la fecha límite que tiene Ángela Dobrowolski para abandonar el domicilio conyugal, en el que tiene fijada su residencia con su todavía marido, el productor Josep María Mainat. Tras varios días siendo protagonistas de decenas de noticias por un escándalo que apunta a seguir acaparando titulares, la semana ha comenzado con la aparición estelar de la hispano-alemana, la gran desaparecida hasta la fecha.

Ha sido el programa ‘Sálvame’ el que ha podido grabarla saliendo de la casa del fundador de Gestmusic, aunque bien podría haber sido cualquiera. Parece que Dobrowolski quiere pasar desapercibida y, para ello, se ha ocultado tras una peluca negra con flequillo, unas grandes gafas de sol negras y una mascarilla a juego. La salida ha sido un visto y no visto, pues en la puerta la estaba esperando un taxi en el que se ha montado sin mencionar palabra.

Lo más sorprendente, teniendo en cuenta que tenía que abandonar la casa apenas unas horas después, era que no llevara ninguna maleta. Un misterio que se ha resuelto al poco, cuando Ángela Dobrowolski ha regresado a la casa. Lo ha hecho del mismo modo, en taxi y oculta tras la peluca y la mascarilla. Lo único que faltaba en la ecuación eran las gafas, algo entendible dado que era de noche. Pese a la insistencias de los periodistas, que hacen guardia en la puerta de la casa catalana desde el pasado jueves, cuando saltó a la luz la noticia, Ángela no ha abierto la boca.

Hable o no, la realidad no cambia: debe acatar la resolución del juez de instrucción número 32 de la Ciudad de la Justicia en Barcelona, que ha sentenciado que tiene que salir de la vivienda antes de la medianoche. Su situación no es nada fácil, pues se encuentra en libertad con cargos y sin fianza, acusada de un delito de tentativa de asesinato con alevosía y con la obligación de presentarse a firmar en el juzgado semanalmente.

Mientras que el todavía matrimonio guardia silencio, una mujer que dice conocerles muy bien, Alina, ex del supuesto amante de Ángela Dobrowolski, ha narrado algunos hechos de lo que ocurre en el domicilio, como que «Josep María no tenía ni idea de lo que pasaba en su casa y estaba todo a la vista» y que Ángela «quería provocar una discusión con él para que la agrediera y denunciarle. Si no salía como ella quería, tenía un plan B para que la golpeara otra persona y denunciar como si lo hubiera hecho Pol, y además tenía preparado un testigo. Lo tenía todo planeado».