La tensa conversación entre Adara y Gianmarco que se produjo en directo en ‘Sábado Deluxe’

Adara Molinero se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para contar su verdad después de que se hayan escuchado en varias ocasiones las versiones de Hugo Sierra y Gianmarco. Después de contar en qué punto se encontraba y cuáles eran sus sentimientos se vivía uno de los momentos más tensos de la noche: la conversación tan esperada entre Gianmarco y Adara se producía en directo en el programa.

El italiano entraba por teléfono durante la entrevista de Adara después de que esta mostrara unos mensajes en los que quedaba patente que Gianmarco había mentido en lo que respecta a la llamada que ella le hizo y la grabación de la misma. Lo que también ha querido dejar claro es que él nunca dijo que la ganadora de ‘GH VIP 7’ se le insinuara por teléfono como se había comentado: «Yo no he dicho que ella se insinuara. No ha salido nunca de mi boca».

Adara escuchando atentamente a Gianmarco | Foto: telecinco.es

Después continuaba diciendo: «Yo he sido el primero que he escrito a Adara porque no tenía su móvil y la escribí en Instagram». Sin embargo, Adara no podía callarse y le decía: «Pero si no me contestaste Gianmarco. Sigues hablando porque no te interesa contestarme una vez más. ¿Vas a hablar por encima de las personas para no afrontar la situación? Nunca más me volviste a contestar. Lo estás poniendo todo a tu manera, cómo se puede ser tan falsete. Ya me estoy calentando».

Todo el afán de Gianmarco era asegurar que sus sentimientos no han cambiado y, sobre todo, que él no había cambiado nunca su versión sobre la situación. Además, seguía asegurando que era él quien se había puesto en contacto con ella y eso a Adara le ha molestado muchísimo porque ha demostrado con mensajes de whatsapp que era mentira: «Has dicho que he pasado de ti». Adara añadía: «El único mensaje que me mandaste lo has sacado», a lo que Gianmarco respondía: «Las conversaciones no las he sacado yo«. «Hombre claro, para demostrar lo mentiroso que eres y lo que has estado jugando conmigo», se defendía la concursante.

La tremenda decepción de Adara

Las contradicciones en la versión de Gianmarco no dejaron de sucederse ya que, además, en el plató se encontraba Antonio David Flores, que asegura haber estado presente en toda la conversación que el italiano tuvo con Adara aunque él lo niegue. Gianmarco siguió diciendo que él no había grabado a la joven, pero es cierto que puso el móvil en manos libres, por lo que las contradicciones se suceden una tras otra.

Adara resignada con lo que dice Gianmarco | Foto: telecinco.es

«Yo nunca he jugado contigo», le decía Gianmarco a Adara, a la que ella respondía: «Es una guarrada lo que habéis hecho Antonio David y tú. No tenéis vergüenza haberme grabado y sois muy poco hombres. Tú querías hablar el otro día conmigo porque ya n tenías nada más que sacar. Eres un egoísta. No has tenido paciencia en ningún momento. Eres un egocéntrico, solo has pensado en ti. Yo te necesitaba. ¿Dónde has estado?». Tras esto, el italiano decía: «Lo que tú has hecho es super feo, super decepcionante». Todo esto terminó con una puerta abierta por parte de Gianmarco pero totalmente cerrada por parte de Adara.