La tensa discusión entre Oriana e Iván en ‘La casa fuerte’ por un comentario: «Ojalá te mueras»

‘La casa fuerte’ no deja de dar sorpresas pero lo cierto es que las discusiones entre Oriana e Iván estaban aseguradas. Los concursantes entraron al programa desvelando que se habían liado tras pasar la cuarentena pero lo cierto es que parece que, mientras para la influencer podría haber significado algo más, para el extronista nada más lejos de la realidad.

Es precisamente esto lo que ha hecho que en ‘La casa fuerte’ se formen dos bandos: unos apoyando a Oriana porque se siente utilizada por Iván y otros del lado de Iván, quienes defienden que para él solo haya sido un lío y nada más. Pues bien todo esto ha estallado por los aires y han sido Maite Galdeano y Cristian Suescun los que han tenido algo de culpa en la discusión.

Oriana, muy enfadada | Foto: telecinco.es

Tanto la madre como el hijo aseguran que Iván González ha dicho en varias ocasiones que para él Oriana solo ha sido una persona con la que ha tenido relaciones y de la que no le interesa nada más. Tras esto, Cristian Suescun añadía: «Aquí el otro día me dijo ‘le he metido un rabazo y la he calmado». Oriana Marzoli no daba crédito a las palabras que escuchaba y estallaba en cólera al ir a pedir explicaciones a Iván: «Yo a este chaval lo desenmascaro delante de toda España».

La tensión por los aires

Oriana Marzoli llegaba hasta donde estaba Iván y le decía: «Me hubiese encantado poder desenmascararte en las galas pero es que no puedo aguantarme las ganas. Eres lamentable, eres un poco hombre de mierda diciendo que me has metido un rabazo y que me he quedado calmada. Que te den por el puto culo. Que no me hables. Que no te quiero ver en la vida, que ojalá te mueras», le espetaba con lágrimas de rabia.

Iván, indignado por lo sucedido | Foto: telecinco.es

Iván no daba crédito a lo que estaba escuchando y respondía sorprendido: «Que me digas eso es lamentable. Para mí no eres nada, no eres nada para mí. Esta chavala no está bien», le decía muy enfadado. Después de esto, se marchaba a pedir explicaciones a Cristian Suescun que comenzaba a sentirse mal por haberlo dicho: «Bueno, rabazo rabazo tampoco ha dicho», reculaba el concursante. «Me estoy controlando demasiado», gritaba Iván fuera de sí pegando una patada a una silla. Después hablaba con Labrador y lo tenía claro: «Eso lo ha montado todo la madre. El hijo estaba cagado. Lo que más me duele es que Oriana dude de mí. Yo no digo rabazo».