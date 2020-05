La tensión de Emma García y Suso con Pedro Solá, novio de Elena: «Otro día te pido que entres más relajado»

‘Viva la vida’ llevó en el programa del sábado 23 de mayo de 2020 a una excuñada de Elena. El paso de una hermana de Jesús Molinero por el plató provocó la llamada de Pedro Solá, la habitualmente discreta pareja de la madre de Adara. Al principio empezó más o menos bien, aunque ya se aventuraba cierta tensión.

Emma García durante su conversación con Pedro Solá | Foto: Telecinco.es

«Vi una Elena muy valiente, brava», comentó en referencia a sus confesiones en el Puente de las emociones. Señaló que sabía que era uno de los objetivos que tenía en el concurso y sabía que iba a salir, aunque no esperaba que se mostrara de forma tan abierta.

Emma García quiso hacerle otra pregunta, algo que Solá no se tomó bien: «Déjame terminar, por favor«. La presentadora lo encajó como pudo y respondió que era la primera que quería guardar un orden y dejar hablar al invitado. «¿Estás enfadado o eres así? Te veo tenso«. Pedro Solá escuchó que alguien le había llamado borde y preguntó que quién había sido. Todos lo negaron: «Estamos todos callados y encantados de hablar contigo». Pedro Solá comentó entonces que era complicado seguir el ritmo de la conversación con los auriculares».

Suso se defiende ante Pedro Solá

Fue entonces cuando quiso saber quién era un chico joven con barba al que quería referirse. No sabía que era Suso porque no estaba delante de la tele. Alguien le llamó para contarle algo que había pasado en el programa y por eso contactó con ‘Viva la vida’. «No estoy delante de la tele, me han llamado. Creo que hay determinados melones que a nadie le conviene abrir. Lo que va a generar es mucho dolor a los hijos que tienen en común Jesús Molinero y Elena«, comentó Solá.

Suso habla con Pedro Solá en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«No quiero abrir una guerra. ¿Qué he dicho?», preguntó Suso muy desconcertado. «No me has dicho daño a mí, quiero proteger una situación que pasó hace 25 años». Todo fue por la pregunta de Suso a la hermana de Jesús Molinero en referencia a algo que había dicho Hugo en ‘Supervivientes 2020’. El uruguayo dijo a la madre de Adara que si algún día su exmarido hablara se mostraría a la verdadera Elena. Finalmente llegaron a un entendimiento porque Suso solo hizo una pregunta en base a unas palabras de Hugo. Pedro Solá aceptó que el catalán no había querido hacer daño a nadie y lo dejó pasar. «Otro día te pido que entres más relajado«, finalizó Emma García antes de despedir la conexión telefónica.