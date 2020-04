La tensión entre Avilés y Ana María Aldón acaba con ella enfrentada con Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’

Los problemas entre Avilés y Ana María Aldón no paran de cesar y tras una pelea ocasionada por la comida, han acabado enfrentados, como siempre, por Rocío Flores, la tercera en discordia que entra siempre en juego. «Yo no manipulo, a lo mejor la que manipula eres tú», ha empezado diciendo él, a lo que ella ha añadido: «No me grites, eres una grulla andante».

Ana María Aldón, enfadada en ‘SV 2020’/ Foto: telecinco.es

Mientras que algunos compañeros intentaban calmar los ánimos, el periodista ha seguido diciendo: «Eres muy soberbia y quieres manipular lo que haces«, y ha seguido diciendo ella: «De Rocío nunca me he aprovechado yo de ella», para colmo, Avilés no se ha callado, porque le ha recriminado lo siguiente: «Tú eres familia y no la has defendido«.

Cansada de los ataques, Aldón ha querido dejar claro que no quiere tener ningún tipo de relación con él: «A mí no me dirijas más, ni me hables«, pero como era de esperar, ha dicho: «Eres muy falsa y muy manipuladora, no hacías nada y te lo han dado todo. Eres una aprovechada, esa es la verdadera Ana Maria Aldón».

Rocío Flores contesta a Ana María Aldón/ Foto: telecinco.es

Un mensaje que le ha llegado al corazón a ella ha sido el siguiente: «Eres capaz de anteponer tu familia a un concurso, eres muy envidiosa, tú o estás por encima por ser un personaje público y yo sea periodista«, y ella se ha sentido realmente mal porque está claro que no se siente por encima de nadie pese a que Avilés haya insistido en ello.

Un enfrentamiento familiar

Por último, Ana María Aldón, que ha dejado muy claro que ella ha ido a ‘Supervivientes’ a concursar y no ha defender a nadie, ha dicho: «Yo he venido a hacer mi concurso, tú el de Rocío y no el tuyo». Sin embargo, esta pelea que tuvo lugar antes de la gala 8 del concurso ha continuado en la conexión en directo, y lo que ha ocasionado es crear una increíble tensión entre Ana María Aldón y Rocío Flores que está lejos de solucionarse.