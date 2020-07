La ‘tragedia’ que ha hecho estallar a Alba Carrillo por sorpresa

MIGUEL FRIGENTI, EL DESPECHADO COLABORADOR DE SÁLVAME

Compartieron edición de Gran Hermano VIP, y, desde entonces, podemos decir que lo suyo es un no quiero verte jamás. Miguel la ha acusado de tirársele a la yugular para que después del programa no volviera a su espacio en Ya es mediodía. Y todo por una buena amiga. Alba Carrillo se ha defendido con uñas y dientes y no ha dudado en atacar la profesionalidad de su compañero, que no amigo. Recientemente, él ha visto cómo ha conseguido hacerse un lugar en Sálvame, algo, que afirma, seguro que no sienta nada bien a Carrillo y a su madre.