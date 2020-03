La trifulca entre José Antonio Avilés y Elena en ‘SV 2020’: «Eres teatrera como tu hija Adara»

‘Supervivientes 2020’ vuelve a saltar por los aires. Tan pronto son amigos como son enemigos. Elena y José Antonio han tenido un gran enfrentamiento en la playa de los siervos por culpa del fuego y mientas el resto de sus compañeros del equipo miraban atónitos, y sin meterse, lo que estaba ocurriendo.

«Yo contigo tengo un problema porque tú lo haces todo perfecto» eran las palabras con las que el colaborador de ‘Viva la vida’ arrancaba la trifulca. La madre de Adara, por su parte, confesaba tener «miedo a quedarme otra vez sin fuego y comer arroz crudo».

Elena discutiendo con Avilés / Telecinco.es

Por eso Elena decía estar «tan obsesionada por la leña». ¡Qué no he comido nada! Tengo que luchar por tener lumbre porque yo no he comido«, decía instantes después a gritos y muy alterada por sentirse incomprendida por la situación.

Avilés a Elena: «Te haces la víctima cada vez que te dicen algo»

«No es ‘que necesito fuego, que necesito comer’, es que necesitamos fuego para comer. Lo necesitamos el grupo», decía Avilés recordándole que estaban en equipo y no era un concurso individual en el día a día. Pero el colaborador iba a ir un paso más allá e incluso metía a su hija Adara en la pelea.

Avilés y Elena discutiendo en la playa / Telecinco.es

«Te haces la víctima cada vez que se te dice algo. Eres igual de teatrera que tu hija«, decía bajo la atenta y atónita mirada de la concursante, que no podía creerse lo que estaba escuchando puesto que Avilés decía que estaba con esa actitud porque había sido el cumpleaños de su hija y no la había podido felicitar: «Eres una persona con la que no se puede tener una conversación José Antonio», finalizaba la aventurera.