La última cena de Nochevieja y las tramas de Telecinco para 2021

La última cena de Nochevieja consiguió ser incluso peor que la de Nochebuena, pero con una salvedad: Telecinco aprovechó para presentar sus nuevas tramas. De nuevo Vázquez as El repelente niño Vicente dirigía el cotarro con una chaqueta que solo se pone la gente del circo (que diría la eterna Florinda Chico).

En el resto de invitados se notaba la desgana, la hartura, el cansancio y casi el asco de tener que probar los bodrios perpetrados por Antonio David Flores (que ya no es traidor sino un gran compañero), Amador Mohedano (as himself), Ágata Ruiz de la Prada (que no sabemos qué pintaba allí) y Carlota Corredera.

Como el formato tiene unos límites imposible de sortear, se apostó por llevar a un adivino y esconderlo detrás de una cortina con brillo para intentar disimular un poco el decorado. Fue este el que le dijo a Belén Esteban que podría quedarse embarazada en 2021 (que lo mismo le podría haber dicho a cualquier otra de su edad, pero bueno).

Kiko Matamoros anunciaba que tenía planes para casarse con su novia y Lydia Lozano lloraba por el novio que se le murió hace años. Exceptuando esta última, las otras dos tramas dan para estirar el chicle ad aeternum o, como mínimo, hasta que comience La Isla de las Tentaciones 3.

Sea como sea, y exceptuando la elegancia de Ana Obregón e Igartiburu y la sensualidad de Cristina Pedroche, Telecinco fue la única cadena que ofreció algo distinto al refrito de las sobras del año. Seguiremos informando.

