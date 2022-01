La última esperanza de Javier Santos de ser escuchado por un padre y no es Julio Iglesias

El abogado de Javier Santos explica los próximos movimientos legales

>2022 ha comenzado con novedades en la lucha de Javier Santos para ser reconocido como hijo legítimo de Julio Iglesias. A pesar de perder su batalla legal contra el artista, el joven está dispuesto a intentarlo todo y ha solicitado una audiencia con el Papa Francisco para que así el sumo pontífice le asesore y le guie en su camino. Ahora, su abogado Fernando Osuna desvela cómo se encuentra el joven y qué medidas legales les quedan por tomar para que de una vez por todas el cantante lo declare como su hijo legítimo.

El abogado de Santos declara que Javier está «muy tranquilo porque él ya sabe que genéticamente es hijo de Julio Iglesias. Eso nadie nos lo puede quitar». «El frente que tenemos jurídico en el Tribunal Constitucional, que entró en el mes de mayo, en breves decidirá si se admite a trámite o no se admite este caso para determinar si hay cosa juzgada o no hay cosa juzgada, es decir, si se puede reabrir el caso después de treinta años o no se puede reabrir», confiesa, ya que aún tienen que esperar a que el Tribunal Constitucional decida si se puede admitir a tramite.

