La última locura de Maite Galdeano en ‘La casa fuerte’: quiere conocer al dueño francés de la villa

Maite Galdeano sigue siendo protagonista de los momentos más surrealistas de ‘La casa fuerte’. La concursante ha hecho muy buenas migas con Yola Berrocal, Leticia Sabater y Macarena pero con los demás lo está teniendo un poco más difícil. En cuanto se lo propone, saca de quicio a cualquiera de los que viven en la casa y pasa de tener una buena relación a llevarse a matar, como ha sucedido con María Jesús Ruiz y su madre Juani.

Además, la de Pamplona tiene una relación con su hijo un tanto peculiar. Es verdad que ya se veían venir momentos curiosos con Cristian Suescun, con el que no ha terminado de congeniar nunca, según ellos mismos han contado. En las semanas que llevan de concurso ya han tenido varias discusiones y se ha podido ver cómo no se entienden demasiado en distintos aspectos.

Maite Galdeano hablando con su hijo | Foto: telecinco.es

En esta ocasión ha sido por las tareas de la casa por lo que ha empezado una pequeña discusión con Cristian que ha terminado en una petición clara de Maite Galdeano: conocer al dueño de la villa en la que están residiendo. «Me pongo mala de ver tanto cacharro sin fregar», decía la concursante a su hijo que estaba durmiendo. Molesto porque su madre no le dejaba dormir, respondía: «¿Pero a caso es tu casa?».

Se quiere quedar a vivir en la villa

Maite Galdeano respondía a su hijo con una idea muy clara: «Pues mientras estás, es tu casa, yo la considero mi casa. Pues a mí me encantaría quedarme a vivir aquí todo el tiempo. Encima creo que es de un francés», decía. Rápidamente derivaba el soliloquio a pensar cómo conquistarle: «No sé si estará separado o divorciado. Me vendría genial el hombre este a mí. Igual dice ‘mira qué maja la Maite’ pues nada, me voy a ligar, yo encantada la verdad».

Maite Galdeano convencida de conocer al francés | Foto: telecinco.es

Tras decir esto, durante unos totales se mostró muy firme en su decisión y tiene claro que quiere conocer al supuesto francés dueño de la finca: «Cuando salga de aquí espero que me hable por Instagram o no sé de qué manera pero espero tener relación con este señor que me vengo aquí con las maletas sin pensarlo dos veces». Ahora solo quedar esperar a ver si se produce tan ansiado encuentro.