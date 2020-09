La verdad detrás de la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas: se han dado un tiempo y quieren volver

Para sorpresa de muchos y tras varios meses de silencio sobre la relación entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas, el pasado miércoles 23 de septiembre volvían a ser el centro de todas las conversaciones: la que un día fue reportera de ‘Socialité’ confirmaba su ruptura con el también extertuliano a través de una exclusiva en la revista Semana. Tal y como confirmó Amor Romeira días más tarde, los motivos no habrían sido otros que todo lo que Rivas había perdido en su vida profesional al conocerse esta historia de amor.

Pero parece que las cosas no son tan ciertas como las habría contado la propia Alexia Rivas y así lo ha confirmado un trabajador de ‘Viva la vida’, Saulo. El joven llegó al plató del programa asegurando tener información directa del entorno de la expareja que confirmaría que su ruptura no ha sido tal, sino que se trataría más de un distanciamiento temporal: «Lo decidieron entre los dos, pero el primer paso lo dio ella. Fue la que dijo: ‘Vamos a intentar darnos un tiempo’, porque como esto es una historia de amor, al fin y al cabo, no lo están disfrutando como antes«, asegura.

Desde el entorno de la pareja aseguran que esto solo es un tiempo | Foto: Telecinco.es

Según afirman desde su etorno, habría sido varias cosas las que les habría llevado a tomar estar decisión: «No podían estar centrados en lo que quería ya que habían perdido sus trabajos; personalmente estaban como todo el rato pendientes del periodista en la puerta, las noticias de no sé donde…», y añaden: «Como fue una historia que empezaron tan bonita y querían que siguiera así, decidieron darse un tiempo».

Kiko Matamoros y Alejandra Rubio lo contradicen

Saulo también asegura que por este mismo motivo todavía no han roto el contacto entre ellos, de hecho «siguen hablando diariamente«, añade. Pero los compañeros de ‘Viva la vida’ parecen no estar tan de acuerdo con todo lo que estaba diciendo el joven ya que a ellos les constan otros hechos. Por un lado, que la situación laboral de Alfonso Merlos no es tan dramática como se ha había dicho en su momento: «Alfonso Merlos sigue trabajando en el Colegio de Abogados, pero ha cambiado su contrato. Ahora no puede facturar como Sociedad, ahora factura como persona física. Se ha reducido todo el tema que tenía de complementos, etc. Y, por otra parte, le han prohibido ir a los platós de televisión«, confirma Kiko Matamoros.

Alejandra Rubio asegura que en público si se dirigen la palabra | Foto: Telecinco.es

Por su parte, Alejandra Rubio tiene constancia de que la relación entre ellos no es tan pacífica como parece. La hija de Terelu Campos asegura que días atrás unos amigos suyos coincidieron en un conocido restaurante de Madrid con la pareja, que había acudido con sus amigos por separado ya después de conocerse la ruptura: «Llego ella con unas amigas, no se saludaron y estuvieron como llamando la atención para que él lo viera«, reconoce: «Ella iba a dar la nota porque sabía que estaba con sus amigos».