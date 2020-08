La verdadera relación de Meghan Markle con el Príncipe Carlos y cómo fue su único acto en solitario con la Reina Isabel

La relación entre Meghan Markle y la Familia Real Británica no ha sido como ella se esperaba, pero eso no quiere decir que siempre fuera mala o complicada. Con algunos no ha tenido mucho contacto, con otros ha tenido algún que otro problema y hubo con quien forjó un fuerte vínculo afectivo. Esto es lo que ocurrió con el Príncipe Carlos, a quien según detalla ‘Finding Freedom’, la Duquesa de Sussex llegó a considerarle no un suegro, sino como un segundo padre para ella. La que fuera actriz vio al Príncipe de Gales como una persona solidaria y cariñosa desde el mismo momento en el que le conoció, lo que le ayudó a acercarse a él.

El Príncipe Carlos lleva al altar a Meghan Markle en su boda con el Príncipe Harry

Por si fuera poco, comprobar cómo su propio padre, Thomas Markle, le había decepcionado antes de su boda con el Príncipe Harry y ver cómo por otro lado el Príncipe Carlos estaba ahí para ella y para acompañarle al altar, fue otra confirmación de que no se había equivocado al sentir tantas cosas positivas hacia su suegro.

El libro señala además que el Príncipe Carlos admiraba también a la Duquesa de Sussex, a la que calificó como una mujer muy segura de sí misma y atrevida. Estas cualidades son muy valoradas por el Príncipe de Gales, que podía creer que fuera más o menos idónea para entrar en la Casa Real Británica, pero que no tenía dudas para que entrara en la familia. Al contrario que el Duque de Edimburgo, que pensaba que una actriz no era buena elección para un miembro de la Casa Real Británica, el Príncipe de Gales valoraba el talento para las artes de Meghan Markle. De sobra es conocida la sensibilidad del Príncipe Carlos, además de que hizo teatro durante su juventud y quizás de no haber sido el Heredero hubiera desarrollado más esta actividad.

El Príncipe Carlos, Camilla Parker y Meghan Markle, muy cómplices en la celebración del 70 cumpleaños del Príncipe de Gales

Si el Príncipe Carlos estaba encantado con Meghan Markle, lo mismo pasó con Camilla Parker. Evidentemente, la Duquesa de Cornualles sabe que su papel no es el de suegra tradicional, al menos no con las consortes de los Príncipes Guillermo y Harry, pero si hubiera visto que no era adecuada, quizás se lo habría comentado al Príncipe Carlos. No fue así, y ambas desarrollaron una estrecha relación a pesar del poco tiempo que Meghan Markle pasó en Reino Unido.

Una clase magistral de la Reina Isabel

En cuanto a la Reina, si bien hubo algún que otro choque, las primeras intenciones fueron buenas. Meghan Markle quería agradar a la Monarcac, e Isabel II se encargó de que la consorte de su nieto recibiera una buena instrucción para la vida que le esperaba. De acuerdo con el libro de Omid Scobie y Carolyn Durand, la Reina pensaba que Meghan Markle era inteligente. Además, durante su acto oficial juntas en Chester el 14 de junio de 2018, la Reina, que fue cálida y generosa con la Duquesa de Sussex, le dio una clase magistral sobre cómo ejercer.

La Reina Isabel y Meghan Markle muy cómplices durante un acto en Cheshire

La Monarca se aseguró de que Meghan Markle aprendiera y la Duquesa de Sussex así lo hizo. Además, había estudiado sobre protocolo en la Familia Real Británica y era común que llevara carpetas con información para desarrollar correctamente sus compromisos oficiales. Lo intentó, pero finalmente no fue posible.