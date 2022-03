La vida de Ana Obregón será plasmada en una serie de televisión

Ana Obregón tendrá su propia serie de televisión. La presentadora ha revelado mediante un post la noticia de que tiene este proyecto entre manos. “Vuelvo a la ficción de televisión”, ha comenzado diciendo emocionada al poner contar este proyecto. “Me hace ilusión poder compartir con [email protected] que he decidido volver a la ficción en televisión. He llegado a un acuerdo con una de las mejores productoras de España @grupo_ganga , creadores de series míticas como “Cuéntame” , para hacer un BIOPIC sobre mi vida”, ha añadido

La presentadora no entendía por qué nadie apostaba por “su vida”, “ya que mi único mérito es haber trabajado 40 años en mi pasión y haber compartido con todos vosotros durante muchos años una enorme colección de momentos dulces y amargos, de luces y sombras”. Se que será una serie muy especial, donde yo misma interpretaré los últimos capítulos de mi vida. Será un lujo tener como guionista a Yolanda García Serrano, con un premio Goya entre otros, con la que ya estoy colaborando. Espero que esta noticia os haga ilusión. Pasito a pasito. Gracias a @alfinproducciones y @susanauribarri por convencerme para esta aventura mágica”, ha explicado Ana.

Esta noticia llega unos días después de que diera la entrevista «más difícil» de su vida en Mi casa es la tuya. La intérprete que formó parte del elenco de Ana y los 7 llegó a decir a Bertín Osborne que se perdona «la vida todos los días» cuando se sinceró al hablar de la muerte de su hijo, Álex Lequio. El joven emprendedor falleció el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía y por el que estuvo luchando cerca de dos años.

La primera vez que Ana Obregón reapareció en televisión fue de la mano de Anne Igartiburu. Ambas presentadoras fueron las encargadas de despedir el 31 de diciembre de 2020 en RTVE. De hecho, también lo iban a hacer ene l 2021, pero Ana dio positivo en coronavirus y tuvo que mantenerse aislada para seguir el protocolo sanitario establecido en estas situaciones.

«Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien , en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido. Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle», dijo en sus redes sociales. Días después reveló que había dado negativo y que este año sería de nuevo la conductora de despedir una de las noches más especiales del año.