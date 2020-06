La vuelta de Rocío Carrasco a la televisión: emoción al hablar de su madre y ni una palabra de sus hijos

Era una de las vueltas más esperadas y por fin se ha producido. Rocío Carrasco ha estrenado puesto de trabajo en ‘Lazos de sangre’, el programa en el que repasan la vida de grandes iconos. En este caso era Carmen Sevilla la protagonista de la noche y dada su relación con Rocío Jurado ha sido inevitable que recordara algunos momentos de su madre.

Rocío Carrasco arrancaba como colaboradora mostrándose encantada de su nuevo trabajo en televisión: «Estoy encantada de volver a TVE, que fue la primera televisión en la que trabaje. Es casa». Sin embargo, sus opiniones en torno a la vida de Carmen Sevilla también le han llevado a recordar a su madre e, incluso, llegar a emocionarse en algunas ocasiones de la noche.

Rocío Carrasco en ‘Lazos de sangre’ | Foto: rtve.es

Tirando de humor, la colaboradora contaba que Rocío Jurado hacía unas lentejas riquísimas: «Le salían buenísimas, a ella le hubiese encantado ir a ‘Masterchef Celebrity». También contaba que su madre se desvivía por ella siempre que estaba en casa: «Si no tenía colegio ahí estaba la niña, donde tuviera que ir», relataba la colaboradora. Además, Carrasco ha recordado cómo era su vida rodeada de artistas: «He conocido a grandes artistas pero, sobre todo, a grandes personas. Yo nunca los he visto como artistas. Son gente mía, que pertenecen a mi vida, los he admirado siempre pero los he visto como mi gente».

Emoción por la muerte de su madre

A pesar de que hayan pasado muchos años, Rocío Carrasco sigue echando de menos a su madre pero siente que siempre está con ella: «Siempre está, todo el día, a cada minuto, por cada cosa que me pasa o que pienso o por un refrán que pueda decir está… Me parezco en muchas cosas a mi madre, cada vez más. No en todo, la voz no la tengo. Pero sí, me acuerdo de ella, todos los días».

Carmen Sevilla hablando con Rocío en el funeral de su madre | Foto: rtve.es

También ha aprovechado su intervención en ‘Lazos de sangre’ para recordar un momento que le ha marcado mucho y no es otro que las palabras que le dedicó Carmen Sevilla cuando su madre se murió: «Se nos ha ido muy pronto pero contigo estará siempre’ fueron las palabras que me dijo. En ese momento no me reconfortaba nada como a nadie que pierde a un ser querido… Pero de esos momentos, cuando pasa el tiempo, hay cosas que te dejan poso y esas palabras fueron una de ellas. Hace tiempo que comprendí que es verdad. Está siempre y estará siempre conmigo».