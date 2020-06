Labrador, concursante confirmado de ‘La casa fuerte’

Hemos dejado atrás ‘Supervivientes 2020’ pero ya no queda nada para que dé comienzo el nuevo reality de Telecinco, ‘La casa fuerte‘. No hay duda de que promete ser un reality en el que se vivan grandes momentos, a juzgar por los concursantes a los que se ha ido confirmando en los últimos días. Uno de los más recientes se iba a desvelar en ‘Viva la vida’ y ha sido un nombre totalmente inesperado.

Emma García daba paso a través de videollamada al nuevo concursante confirmado de ‘La casa fuerte’ que, contra todo pronóstico, no se trataba de una pareja. Labrador es el concursante que han confirmado en el programa de los fines de semana y ha dejado bastante sorprendido a todo el mundo. El que fuera tronista de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ ha aceptado este reto y asegura que lo va a dar todo en el programa.

Labrador en una videollamada con ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

«Estoy muy feliz. La verdad es que no sé quien va a entrar conmigo», decía Labrador. Sobre la forma en la que va a afrontar el concurso, el que fuera tronista lo tiene clarísimo: «Me voy a enfrentar como vine al mundo, desnudo. Voy sin novia, no me espera nadie en casa, voy a darlo todo». No hay duda de que estas palabras dejan claro que Labrador va con muchas ganas al programa y no descarta enamorarse en el reality.

¿Con quién entrará?

En el plató se encontraba Ylenia Padilla, con quien tuvo un affaire Labrador, y no ha dudado en decir que le alegra mucho que el extronista vaya a participar en el formato. Por su parte, él comentaba que le había escrito para contárselo y que ella no le había contestado, lanzando una clara pullita a la colaboradora. Ylenia tan solo decía que había sido para dar algo de misterio.

Labrador posa desnudo en la bañera

Ahora lo único que falta por saber es con quién compartirá experiencia Labrador en ‘La casa fuerte’ y, puestos a elucubrar se puede pensar en Ana Mojica, su expareja, o formar un trío con Álex Bueno y Fiama, relación en la que se vio en medio por un supuesto pacto. ¿Con quién compartirá casa o jardín Labrador aparte de con las parejas confirmadas? Habrá que esperar para saberlo.