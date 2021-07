Lady Di, la verdadera princesa del pueblo: repasamos una historia que jamás será olvidada

Una novia de pelo corto

> Los ochenta fueron años estéticamente excesivos. Apetecía explorar todas las posibilidades de la imagen sin restricciones y con todos sus elementos en juego. “Siempre asociamos las novias más clásicas con el pelo largo recogido y lo realmente curioso es que Lady Di entró a formar parte de una de las familias más regias con un look de pelo corto. Era una versión larga y desfilada con un flequillo también denso y hacia un lado con el volumen del gusto de la época. Un corte fresco que me parece nos adelantaba, era el germen, de una arrolladora personalidad.”, asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

