Lara Álvarez habla de su deseo de ser madre y de su hombre ideal

Lara Álvarez decidió dejar Supervivientes y parece más centrada que nunca en comenzar una nueva etapa personal. Te contamos todos los detalles. De su hombre perfecto indica que «No ha parecido en este momento de mi vida la persona. No renuncio a que aparezca, pero yo creo que el matiz es ese. Para poder construir primero uno tiene que mirar por sí mismo, mirar lo que necesita y lo que quiere. No esperar que otra persona te lo haga».

No duda a la hora de indicar cómo se siente ante la posibilidad de ser madre dentro de algún tiempo. Su sinceridad sigue siendo su mejor tarjeta de presentación.

Tras indicar que congeló sus óvulos hace algunos años, a sus 36 reconoce que «es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Chicas de mi edad, o no, es una de las mejores opciones y decisiones que he tomado. Si no tienes claro el concepto de la maternidad, el reloj biológico juega en contra y muchas veces el momento profesional que tiene cada uno, las aspiraciones o el ritmo de vida actual hacen que muchas nos metamos esa presión».

Añadía que ahora mismo tiene esa «oportunidad sin la sensación de prisa porque se acaba el tiempo. Para mí es una de las satisfacciones más grandes que me ha dado la vida. De verdad, no os limitéis, ni os cerréis». También aclaró lo que ha supuesto para ella no presentar Supervivientes.

«Creo firmemente en la evolución, trabajo por la evolución y para mí hay ciclos de la vida y una vez que se completan hay que seguir adelante intentado hacer cosas nuevas, nuevos proyectos y nuevas expectativas. Son ocho años ya en ‘Supervivientes’ y hay un punto en el que cuando uno lo siente que tiene que hacer cosas nuevas, eso no se puede parar. Estoy en un momento de su vida donde la evolución es necesaria. Es un momento ilusionante y de cambios. Voy a echar mucho de menos un programa que ha marcado mi carrera profesional. Fue el lanzamiento al ‘prime time’ después de muchos años, al entretenimiento en un reality que es espectacular en todos los sentidos». Esperamos tus comentarios al respecto de sus declaraciones.

