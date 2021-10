Lara Dibildos: «Mi madre con 90 años es un regalo cada día»

Tras anunciar este domingo que su madre había necesitado asistencia médico, Lara Dibildos ha hablado con las cámaras de Gtres para explicar cómo se explica realmente su progenitora. Pues si bien tranquilizó a todo el mundo con la publicación que compartió en Instagram, explicando que todo se había quedado en un susto, este lunes ha explicado qué es lo que realmente le pasó, haciendo a su vez una actualización de su estado. «Está bien. Fue un susto muy gordo. Se le juntó una hipoglucemia con una bajada de tensión muy grande y le dieron convulsiones», ha explicado la actriz, que justo acababa de terminar la función diaria de Hogos. Lo peor del momento, en su opinión es que «era muy aparatoso, pero la ambulancia llegó en seguida y la tele asistencia fue una maravilla. Son en esos momentos de tensión estás bloqueado».

Por suerte, cuando pasó todo Valenzuela no se encontraba sola y es que el domingo es el día libre de Lara, por lo que estaban juntas. «La empecé a ver un poquito mal y cuando vi que perdía un poquito el conocimiento y no lograba… Pues a la ambulancia y gracias a Dios todo súper rápido, llegaron pronto y le pusieron una vía y ya está», ha explicado, restándole importancia al susto, pues todo está ya perfecto. Precisamente por eso mismo, por no fue un tema médico grave si no más bien algo especialmente aparatoso decidió compartirlo. «Si hubiera sido algo más grave se hubiera quedado en nuestra intimidad, pero como sé que hay mucha gente que la quiere». Pero también porque durante su estancia en el hospital fueron reconocidas por otros pacientes y quería contarlo ella misma para evitar habladurías. «Si lo puse en Instagram es porque pensé que se podía dar a conocer la noticia y no quería que se asustaran familiares y amigos».

«Ella está bien, perfecta en casa, se estaba comiendo un arroz con leche antes de irme, así que estaba estupenda», ha seguido Dibildos, que ha querido dejar claro que su madre ya está bien y es que no hay que olvidar que la mítica actriz tiene ya 90 años. «Mi madre es un regalo cada día, con 90 años es un regalo».

Un apoyo incluso en la distancia

Tras dar a conocer la noticia Lara Dibildos recibió una gran cantidad de mensajes mostrándole su apoyo, también de su expareja y padre de su hijo pequeño, Álvaro Muñoz Escassi, con quien mantiene una excelente relación. «Álvaro me ha preguntado y porque no estaba aquí, sino hubiera sido el primero en acompañarme al hospital, seguro. De hecho, me ha regañado porque no lo llamé. No le dije nada porque está en el sur, si sé que está en Madrid evidentemente sí porque él, además de querernos mucho, es muy rápido y lo organiza todo», ha contado la protagonista de Hogos.

Sobre la nueva relación de Escassi, Lara no puede estar más contenta por él. «Parece que sí que está feliz y yo me alegro un montón, de verdad. Sobre todo porque él con quien elija estar es una cosa de su decisión, pero si encima es una chica como María José, a quien conozco y que me cae tan bien… ¡Mejor!», ha explicado muy alegre. Mientras que el padre de su hijo mejor está viviendo una etapa muy dulce, ella vive centrada en su trabajo y es que de momento Cupido no ha apuntado con su flecha a una posible pareja. Pero tampoco es algo que le importe, «yo no es que no me anime a tener pareja, es que no se logra. No hay manera. Pero no pasa nada. Ya llegará algún día si tiene que llegar».