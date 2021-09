Lara Dibildos y Carmen Alcayde, nervios y confesiones en su gran ‘estreno’

Tras varias funciones a sus espaldas, las dos protagonista de Hongos, Lara Dibildos y Carmen Alcayde, han podido presentarla de manera oficial en una première de la que han disfrutado una gran cantidad de rostros conocidos. Con tantos amigos entre el público, las dos actrices han tenido algo claro: estaban muy nerviosas por tener que subirse al escenario. Una sensación sobre la cual Lara ha confesado que le dura varios minutos, pero se acaba terminando pasados unos minutos. «Espero que se rían, son carcajadas auténticas durante toda la función», ha desvelado la madrileña, que está encantada con este trabajo.

Si bien está muy bien acompañada de amigos, este lunes no ha acudido a la obra ninguno de sus hijos, que sí le dieron una sorpresa hace unos días con motivo de su cumpleaños. Una visita que se convirtió en su mejor regalo de cumpleaños, «mi hijo vino con una tarta de cumpleaños y una vela y vino al final de la función para que la soplara. No me lo hubiera esperado nunca. Y de repente apareció que lo habían organizado a escondidas. También me cantó cumpleaños feliz un coro góspel. He debido ser buena para que me regalaran tanto».

Lara, que es muy feliz en todas las facetas de su vida, ha reconocido que la conciliación no siempre es fácil. «Como muchísimas madres del mundo, casi todas, no hay más remedio. La vida es así y gracias a mi madre, que sé que cuando me voy le puedo dejar con ella y me quedo tranquila». Entre trabajo y familia, podría pensarse que no tiene tiempo para más, pero reconoce que no le cierra las puertas al amor. «Mi corazón está estupendo porque nadie me pega Hongos (recordando el título de la obra). No me dan ninguna pena ni disgusto. Pero me gustaría algún beso o algo, pero no tengo pareja. Me encantaría, a estas alturas de mi vida.. Pero no ha aparecido». A estas alturas, según sus propias palabras, no le importa el físico y en un hombre busca «un compañero de batallas con quien me lo pase bomba, que sea buena persona, inteligente». Pero que sobre todo encaje en su vida como madre, «que se acople porque vamos todos con una vida puesta y hay que compenetrarse bien». A pesar de que tiene las cosas muy claras, todavía no tiene a nadie a quien presentar, «pero no pasa nada», sentencia.

Los nervios también han estado presentes en Carmen Alcayde, que compatibiliza la obra teatral, en la que se turna con Lara, con su puesto de colaboradora en Sálvame. «El regreso a Mediaset ha sido como volver a casa», ha asegurado con una sonrisa, pues también se ha podido reencontrar con Jorge Javier Vázquez, quien fuera su compañero en el mítico Aquí hay tomate. «Con Jorge muy bien aunque hemos coincidido poquito, pero mejor de lo que esperaba. Seguimos con la misma química, en la publicidad hablamos de nuestras cosas, como siempre. Él está buenísimo, sanísimo y yo mas gamberra».

Con tanto trabajo, a Alcayde le pasa igual a Dibildos, que lo tiene difícil para estar con sus niños. «Este trabajo teniendo tres hijos es muy complicado, no hay conciliación. Hay épocas en las que curras mucho y los ves poco, pero está el padre, están las videollamadas… Son otros tiempos por suerte. Hay épocas que estoy dos días en Madrid y cinco en casa, en Valencia, y como estoy en todo me dicen que me vaya a Madrid», ha narrado divertida. «Tiene sus cosas, pero así es la vida. Lo llevo como puedo, pero cuando estoy en casa a mis amigas sí que las tengo olvidadas».