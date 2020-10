Las 7 prendas que no pueden faltar en tu armario este otoño

Este otoño viene cargado de tendencias de moda; parece que serán unos meses bastante fríos y las más fashionistas ya han hecho el cambio de armario incluyendo en este las piezas que sin duda te vas a poner. ¿Cuáles son las 7 prendas que no pueden faltar en tu armario este otoño?

La clave esta temporada estará en el layering, esa tendencia tan cómoda que nos permite llevar varias capas de quita y pon para poder estar siempre a la temperatura ideal y no pasar frío ni calor.

Deberemos poner especial atención en el calzado, los accesorios para el pelo ¡y en las texturas y estampados de cualquier prenda que compremos! Aunque parece que hay una tendencia minimalista siempre a la vuelta de la esquina para simplificar nuestros armarios ¡no será esta la temporada en la que predominen los colores neutros!

Una boina bonita

Los complementos en el pelo son geniales para esta temporada en la que es muy común que, de repente, se levante un poco de aire y eso nos destroce ¡cualquier peinado en el que hayamos trabajado antes de salir de casa!

Por ello, hazte con una boina como la de Lucía Be que tanto nos recuerda a la serie que lo está petando Emily in Paris y acomódatela con un par de clips para asegurarte de que no se mueve. ¡Creerás estar en Francia al instante!

2.Unas bambas estilo patchwork

Elsa Pataky ya ha dejado claro que sumarnos a esta tendencia será un acierto seguro ya que podemos combinar este tipo de bambas ¡con ropa de cualquier textura y color! Se trata de ser creativos, apostar por el color y quitarle un poco de seriedad al mal tiempo. Estas son de la marca Gioseppo y nos han encantado porque además de estar a la última prometen ser comodísimas.

Un vestido de terciopelo

Depende como lo estilices, podrás usarlo tanto de día como de noche, en ocasiones más formales y en otras más casual. Un armario versátil debería tener como mínimo uno en color negro, pero si ya cuentas con un Little Black Dress clásico y te sientes con ganas de arriesgar, prueba con uno como este de Reformation en color melocotón. ¡Perfectamente combinada con las hojas de los árboles en esta época!

Un chaleco

De punto o de lana, se ha convertido en el uniforme del otoño combinándolo con una camisa blanca de manga larga debajo. Elígelo en un color plano o en un estampado otoñal que convierta tu look a base de básicos en un estilismo a la última. Este en pata de gallo es ideal y como ves ¡podrías incluso llevarlo sin nada cuando las temperaturas empiecen a subir! Están en las prendas que no pueden faltar en tu armario.

Un jersey asimétrico

El jersey de Brownie es perfecto para ilustrar otra tendencia que viene pisando fuerte ¡y es que no paramos de verla en los stories de todo tipo de influencers! Ideal para no pasar frío y muy sexy para revelar el hombro al aire cuando ya estés en el interior. Si además lo escoges con un poco de brillo, ¡seguro que no pasas desapercibida y te conviertes en el foco de todas las miradas!

6. Unas botas camperas

El año pasado vimos como el estilo cowboy se apropiaba de todo tipo de escaparates y este año, lejos de quedar como una tendencia pasada de moda, vuelve a aparecer para que arriesguemos con un modelo en blanco o con detalles bordados. Las de System Action nos parecen una apuesta ganadora.

Una chaqueta puffy

Nada apetece más cuando llega el frío que una prenda de abrigo que se sienta, mismamente como un abrazo calentito y suave. Por ello, todo tipo de marcas están apostando por este modelo de chaqueta, un tesoro para las fanáticas del oversize. Esta puedes encontrarla en Pull and Bear dentro de su última colección inspirada en los mejores artistas de todos los tiempos. Son prendas que no pueden faltar este otoño.