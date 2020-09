Las Casas Reales de Europa dieron la espalda al Rey Juan Carlos

Todas las Familias Reales de Europa están emparentadas en mayor o menor grado. Algunas de ellas, además de su relación de hermanos, cuñados, tíos, primos, sobrinos, padrinos y ahijados, tienen vínculos de amistad y de apoyo mutuo. La realeza puede considerarse un ‘gremio’ solidario, y de hecho en distintos momentos de la historia se han arropado los unos a los otros cuando una dinastía estaba en apuros. En otras ocasiones no ha sido así.

La Reina Beatriz de Holanda y el Rey Juan Carlos de España

El Rey Juan Carlos no solo tiene en sus homólogos europeos a su familia, sino también a buenos amigos. Sin embargo, no ha sido suficiente. Anteriormente, la mala reputación de un royal no tenía por qué pasar factura al Monarca que le acogiera. No hay más que recordar cómo Guillermina de Holanda consintió que el Kaiser Guillermo II se instalara en Países Bajos a pesar de su responsabilidad en la I Guerra Mundial y a pertenecer al bando perdedor. Pero los tiempos han cambiado, y una decisión tomada por cariño familiar o amistad puede traer problemas.

Pilar Eyre señaló en ‘La Pr1mera Pregunta’ que el Rey Juan Carlos ya le decía a sus amigos en Navidad de 2019 que se tendría que acabar yendo de España. Según la periodista también habría hablado con Casas Reales de Europa para que le acogieran porque considera que a un rey solo le puede proteger otro rey. Consideraría que sería más estético quedarse en un país europeo que irse fuera del continente, que es lo que hizo finalmente.

El Rey Juan Carlos y el Príncipe Carlos muy sonrientes en el funeral del Rey Miguel de Rumanía

Sus peticiones no fueron atendidas. Ninguna Casa Real de Europa consideró oportuno dar asilo al Rey Juan Carlos. Después de su resistencia a marcharse de España, consintió irse porque no le quedaba otro remedio. La Moncloa presionaba a La Zarzuela y le pedía un gesto. El Gobierno dejó claro que defendía la Monarquía Parlamentaria y respaldaba a Felipe VI, pero a cambio debía dar un paso y tomar una decisión con respecto a su padre. Finalmente la tomó, y Juan Carlos de Borbón se marchó en agosto de 2020 a Abu Dabi, donde está protegido por otro rey, o mejor dicho, por un Emir, que le procura todas las atenciones en el Hotel Emirates Palace y le permite quedarse el tiempo que sea necesario. No fue lo más estético, pero el Rey Juan Carlos sintió que no tenía otra salida y que el emirato estaría a salvo.

Lo inevitable

Las palabras de Pilar Eyre dejan claro también que el Rey Juan Carlos sabía que era cuestión de tiempo que todo se descubriera. Una vez que Casa Real fue informada de la existencia de la Fundación Lucum y de cómo comprometía a Felipe VI por una decisión tomada unilateralmente por Juan Carlos de Borbón, el Monarca ordenó a su padre que se retirara de los actos oficiales, haciéndolo pasar como una jubilación absoluta del que fuera Rey de España 5 años después de su abdicación. Sin embargo, la espada de Damocles se cernía sobre Juan Carlos de Borbón. En marzo de 2020 se conoció todo, e investigaciones aparte, el Rey Juan Carlos tuvo que abandonar el país que había pisado por primera vez 72 años antes, cuando dio el primer paso hacia el trono.